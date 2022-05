A Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre (PL), partido con el que Pedro Castillo llegó a la presidencia, no le importa la manera en que se cambie la Constitución, incluso si para llegar a su objetivo incite a los demás a cometer actos violentos.

“Estamos en una lucha constante por el tema de la Constitución Política, compatriotas. En el Perú no habrá cambios si es que no se cambia la Constitución, ya sea por una vía pacífica o sea por una vía no pacífica, lamentablemente”, dijo el exgobernador en medio de aplausos de simpatizantes del lápiz.

Sus declaraciones se dieron el 3 de mayo en la denominada “Escuela Política de PL” en el distrito de La Victoria, evento en el que participaron Giovanni Távara (secretario general de La Victoria), Emerson López (secretario de ideología), Yuri Castro (candidato de PL por Lima) y Richard Rojas (secretario nacional de campaña). Este último es investigado por lavado de activos, según la Fiscalía transfirió dinero ilegal a la campaña presidencial al partido oficialista en el 2021.

PLAN

Cerrón reclamó que acusen a PL de querer cambiar la Constitución para perpetuarse en el poder, cuando lo que tienen no es el poder, sino el gobierno y, aprovechó para lanzar un polémico mensaje.

“Dicen ´por qué el presidente se va a meter a manejar a las Fuerzas Armadas´, para qué le dan el título de presidente de las Fuerzas Armadas, que lo retiren entonces, no tiene ningún sentido”, sostuvo.

Esto debido a que el presidente de la república es también el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú

En la misma línea, sostuvo que la nueva Constitución debe tener un consenso entre la clase alta, media y baja.

“Tiene que haber consenso entre los dirigentes y dirigidos, no puede ser unilateral. La Constitución de 1993 no nació producto del pacto social entre las clases sociales, sino mediante un golpe”, afirmó.

Según el sentenciado por corrupción, desde que PL pasó a segunda vuelta, la persecución contra el partido se acentuó con los allanamientos, juicios, denuncias, encarcelamientos y confiscaciones.

“Lo que quieren es proscribir al partido para que desaparezca del mapa, es el fin de ellos”, afirmó.

En su intervención aprovechó para recordar los puntos del ideario del partido que impulsaron durante la campaña-

“Queremos pasar de un Estado regulado por el mercado a un Estado que regule el mercado (...). Tenemos que cambiar la estructura del Estado, no puede ser un órgano dependiente del mercado, sino que debe ser dependiente del Estado, esa es nuestra primera misión como partido”, afirmó.

Además, reiteró que quieren la redistribución de la riqueza, la nacionalización y la revisión de los contratos ley.

Tras la difusión de las declaraciones de Cerrón, el excongresista Richard Arce recordó que el exgobernador regional de Junín tiene una sentencia por corrupción y si bien no está en la cárcel tiene comparecencia restringida con reglas de conducta estrictas.

“Y en este caso infringe impunemente porque tiene patente de corso del que decía ni de portero lo verían”, señaló.

Cabe recordar que esta no es la primera vez en que Cerrón Rojas ha tenido polémicas declaraciones (ver infografía).





ANÁLISIS

Tras las declaraciones que brindó Vladimir Cerrón en un evento partidario de Perú Libre, el abogado penalista Luis Lamas Puccio señaló que el fundador del partido oficialista puede ser investigado por el presunto delito de perturbación a la tranquilidad pública.

Remarco que, según el Código Penal, este delito tiene una pena de 6 a 10 años de prisión.

“La vía no pacífica es la antítesis de la vía pacífica, la violencia. Este tipo de declaraciones están direccionadas a perturbar la tranquilidad pública porque hay de por medio una decisión del Parlamento que desestimó el proyecto ley para la Asamblea Constituyente. Todos los ciudadanos están obligados a acatar las decisiones que provienen de las instituciones públicas. Entonces, hacer referencia al uso de la violencia, indirectamente, es perturbar la tranquilidad pública”, sostuvo Lamas.

En esa línea, argumentó que existen “hechos potenciales de violencia, poniendo en riesgo la integridad de las personas, la salvaguarda de los bienes públicos y privados. Eso está tipificado como el delito de perturbar la tranquilidad pública”.

Por su parte, el abogado penalista Andy Carrión indicó que la fiscalía de prevención del delito debería convocar a Vladimir Cerrón para que explique el contexto de sus declaraciones que brindó en el evento partidario.

“Sus declaraciones podrían enmarcarse como actos preparatorios del delito de sedición y dar cuenta a la fiscalía de prevención del delito”, precisó Carrión.

ANTECEDENTES

Vale recordar que Vladimir Cerrón tiene una sentencia condenatoria de 4 años y 8 meses (prisión suspendida) por el delito de negociación incompatible, en un fallo que fue ratificado por la Corte Suprema en noviembre del 2020.

La resolución judicial también dispuso un año de inhabilitación para participar en política -lo que impidió a Cerrón participar en las elecciones presidenciales del 2021- así como el pago solidario de S/ 850 mil como reparación civil.

Cerrón fue hallado culpable, en su calidad de gobernador regional de Junín, por emitir una carta el 15 de diciembre del 2011 a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), solicitando el pago de mayores gastos generales (S/ 850 mil) a favor de una empresa contratista encargada de ejecutar una obra de saneamiento en La Oroya.

Por estos hechos, también fueron condenados otros funcionarios del gobierno regional.

En marzo de este año, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de la Fiscalía que buscaba variar la pena suspendida a cuatro años y ocho meses a cárcel efectiva para Cerrón.

