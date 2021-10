El congresista Guido Bellido (Perú Libre) se refirió a la política general de Gobierno expuesta por la primera ministra, Mirtha Vásquez, y cuestionó que no concuerda con el ideario del partido de Perú Libre propuesto durante la campaña electoral. El Pleno del Congreso viene debatiendo el voto de confianza al Gabinete Ministerial.

“Todos hemos accedido a la política general del Gobierno que ha sido firmada por la primera ministra, la cual no responde, en absoluto, al ideario que nosotros hemos presentado al país en los diferentes distritos, comunidades, provincias, y como no nos representa y nosotros somos conscientes y somos consecuentes, tenemos que dejar en claro el día de hoy”, expresó Bellido Ugarte durante su alocución.

Asimismo, el ex primer ministro, quien renunció al cargo el pasado 6 de octubre, instó a los integrantes del Gabinete Ministerial a no “conceder nada a la derecha”.

“Nos están escuchando a nivel nacional, en cada rincón, en cada comunidad nos han encomendado a no retroceder, a no claudicar y a no entregarse a la derecha que por 200 años tiene el poder. Han escuchado, estimados ministros, que el día de hoy les han dicho ‘muy bien, están avanzando en algo, poquito ya están avanzando’, no se le concede nada a la derecha, hermanos. Hay que mantener firmeza, hay que mantener consecuencia si queremos transformar las estructuras de este país corrupto y este país añejo que no responde a las grandes demandas que tiene nuestro pueblo”, manifestó el parlamentario.

Por otro lado, al culminar su intervención, Guido Bellido afirmó que le “han encomendado” respecto a la defensa legal realizada por Mirtha Vásquez en Cajamarca. La primera ministra integró diversas organizaciones relacionadas con la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente.

“Los hermanos cajamarquinos me han encomendado que aún nuestros hermanos campesinos que han sido defendidos por la primera ministra siguen con su proceso y, sin embargo, la ONG que ha defendido (su causa) ha cobrado más de 30 mil soles. Eso no da confianza”, aseveró.

Voto de confianza al Gabinete Vásquez

Desde las 3:00 p.m. de este lunes 25, el Pleno del Parlamento debate la política general del Gobierno presentada por la titular de la PCM, Mirtha Vásquez. Una vez concluido se estima que los legisladores pongan a voto la confianza al Gabinete Ministerial.

Hasta el momento, algunos congresistas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País hicieron público su intensión de votar en contra de la investidura al equipo ministerial liderado por Mirtha Vásquez.