El ex ministro de Defensa Walter Ayala defendió la demanda de amparo que interpuso para frenar el trámite de la vacancia impulsado por el Congreso contra el presidente Pedro Castillo, y advirtió que los fundamentos expuestos en la moción corresponden a una infracción constitucional y no para la destitución del jefe de Estado.

“Los fundamentos que ponen en la moción de vacancia, que ponen como hechos, hay temas de índole penal como por ejemplo que Los Dinámicos del Centro habrían financiado al presidente. Otro que han elegido a ministros vinculados al terrorismo”, enumeró Ayala Gonzáles en diálogo con Exitosa, este jueves 2.

MIRA ESTO | Vacancia presidencial: Walter Ayala apela a amparo

“Además de otros temas de índole penal y sobre conducta de políticas pública. Todos esos son temas que deben ser procesados como infracción constitucional, pero no como para una vacancia”, remarcó.

El último miércoles 1, Ayala presentó una demanda de acción de amparo ante el Juzgado Constitucional de Lima alegando que la moción de vacancia presidencial vulnera los principios de separación de poderes.

En ese sentido, para el exministro, la causal de incapacidad moral permanente para destituir a Castillo Terrones obedece a un hecho subjetivo, además señaló que el Parlamento “está abusando de sus facultades”.

“El Congreso busca cualquier excusa para vacar al presidente. No habría un peso y contrapeso. En cualquier momento vacan a cualquier presidente con cualquier causal porque hablando de moral, para mí puede ser algo y para otro puede la moral ser distinta”, alertó.

“La vacancia no es un control político, la vacancia no es acción, la vacancia es constatar un hecho y declarar. Ahora si nos vamos a sanción o debate de pruebas, eso está regulando en lo que es infracción a la Constitución, regulada en el artículo 89 de la Constitución”, agregó.

WALTER AYALA PODRÍA DEFENDER A PEDRO CASTILLO

Walter Ayala no rechazó representar a Pedro Castillo como abogado ante el Congreso en caso se apruebe la admisión de la moción de vacancia y el jefe de Estado sea citado para ejercer su defensa, tal y como indica el Reglamento del Parlamento.

“Soy abogado constitucionalista. Soy profesor de derecho constitucional en las universidad y también ya empecé a dictar. (Pedro Castillo) no me ha dicho que sea su abogado, pero estamos a la orden. No me ofrezco. Si me llaman yo voy, soy un soldado”, aseveró.

El 25 de noviembre se oficializó la moción de vacancia presidencial tras obtener el respaldo de las bancadas de Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular. Para aprobar la admisión a debate del documento se requiere 52 votos, según el Reglamento del Congreso.