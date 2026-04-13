“Yo espero que lleguemos a la segunda vuelta. Los indicadores que tenemos nos dicen eso, pero hay que esperar con paciencia”, afirmó el candidato presidencial del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, tras conocerse los resultados del flash electoral de Datum Internacional en las Elecciones Generales 2026.

El postulante fue ubicado en el tercer lugar del boca de urna, con una diferencia aproximada de 1,2 puntos porcentuales por debajo del candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, lo que mantiene abierta la disputa por el pase a la segunda vuelta.

Nieto señala que la disputa está dentro del margen de error

Durante sus declaraciones a la prensa, el candidato indicó que sus propios estudios internos coinciden con el escenario de competencia ajustada que muestran los resultados preliminares.

“Hay que esperar con paciencia, lo que nos dicen hasta ahora es que tenemos aparentemente una candidata en primer lugar y que tenemos tres, cuatro candidaturas en una lucha muy estrecha por el segundo lugar, la diferencia está largamente en el margen de error para un conteo rápido”, manifestó.

El candidato también expresó su confianza en el trabajo de las autoridades electorales.

“Yo confío también en que el Jurado Nacional de Elecciones cuente los votos y los cuente bien”, agregó.

Respalda ampliación del proceso electoral hasta el 13 de abril

Nieto también se pronunció sobre la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de ampliar el proceso electoral hasta el lunes 13 de abril, para permitir que voten ciudadanos afectados por la falta de material electoral en algunos locales.

“Es una forma poco ortodoxa, pero al mismo tiempo necesaria para que ese número de ciudadanos que no han podido votar el día de hoy, por errores de la ONPE, que en su momento tendrán que explicar, para que ellos voten”, señaló.

Añadió que esta medida permitirá garantizar el derecho al sufragio.

“Me parece bien que le den la posibilidad a la ciudadanía de ejercer su derecho al sufragio”, sostuvo.

Más de 63 mil electores fueron afectados en Lima

Previamente, el presidente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que 15 locales de votación en Lima Metropolitana no recibieron el material electoral durante la jornada.

Según lo detallado, estos locales se distribuyen en:

3 en San Juan de Miraflores

7 en Lurín

5 en Pachacámac

En total, 211 mesas de sufragio resultaron afectadas, lo que impactó directamente a aproximadamente 63,300 electores que no pudieron emitir su voto el día de la jornada electoral.