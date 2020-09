Yonhy Lescano, excongresista de la república, respondió al presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, quien pidió perdón al fallecido expresidente Fernando Belaúnde Terry por “malos elementos” que “están tratando de manchar” su prestigio.

“Al primer ministro le puedo decir que hay otros militantes de Acción Popular que honran la memoria del presidente Belaúnde . Que no se olvide que yo tuve que hacer una lucha solitaria en el congreso anterior contra las mafias y eso honra la memoria de nuestro fundador”, expresó a CORREO el exlegislador.

Asimismo, el también voceado candidato a representar a Acción Popular en las elecciones del 2021 indicó que la bancada de la lampa tiene aciertos, pero que también comete errores.

“La bancada ha estado haciendo cosas buenas como la aprobación del retiro de aportes de la AFP y ONP, pero también incurriendo en errores”, indicó.

Sobre Manuel Merino

Al respecto del presidente del Congreso, Yonhy Lescano consideró como “un proceso delicado” que Manuel Merino haya llamado a autoridades de las Fuerzas Armadas en plena crisis política.

“Un error del señor Merino llamar a los comandos de las Fuerzas Armadas en un proceso tan delicado, como es una moción de vacancia contra el presidente de la república. Como lo puedo interpretar. Que pensaban que iban a conseguir la vacancia, pero eso no se hace. Los poderes del Estado, y menos quienes los presiden, no pueden estar haciendo estas llamadas, no corresponde por ley”, manifestó.

¿Qué piensa sobre la vacancia?

El excongresista consideró que la vacancia contra el presidente Martín Vizcarra no iba a prosperar debido a que no habían los votos necesarios, tal como afirmó Merino este sábado en una conferencia de prensa.

“Yo estoy de acuerdo con quienes votaron para no prestarse a vacancias que son impulsadas sin tener en cuenta los sagrados intereses del Perú”, sostuvo.

