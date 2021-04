Yonhy Lescano, quien fue candidato presidencial por el partido político Acción Popular, afirmó que viciará su voto en la segunda vuelta de las Elecciones Generales Perú 2021 en señal de protesta contra Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Pedro Castillo, de Perú Libre.

“Me niego nuevamente a votar por el mal menor. Creo que en Acción Popular el voto debe ser de protesta, un voto que no podemos hacernos llevar por las narices en dos opciones que no van a hacer ningún bien al Perú y consecuentemente, de manera personal porque el partido tendrá que tomar su propia determinación, voy a votar viciado”, afirmó en diálogo con Agenda Política.

El también excongresista de la República argumentó que el motivo de su decisión responde a que el país se encuentra en una “encrucijada de esa naturaleza” cuando se necesita luchar contra la corrupción y evitar la anarquía, desorden y violencia.

“Nos han puesto en una encrucijada muy difícil porque el Perú sabe completamente que hay una candidata que está, según los documentos judiciales y acusaciones, fuertemente vinculada con la corrupción y consecuente hay un problema en respaldar una opción de esa naturaleza. Por el otro, tenemos una persona que, según información que viene llegando, su trabajo está vinculado al Movadef”, manifestó.

Como se recuerda, Yonhy Lescano se ubica en el quinto lugar, con 9.101 % de votos, en la primera vuelta de los comicios electorales, según la cuenta al 100 % de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).