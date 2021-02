¿Cuál es su opinión respecto a la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), que muestra una caída en la intención de voto hacia la candidatura presidencial de Julio Guzmán?

Bueno, lo que sucede es que Julio Guzmán está con COVID-19. Está enfermo, no está en ninguna parte, no está saliendo, no está haciendo campaña. Entonces, obviamente ha bajado en las encuestas.

¿Cómo se ha analizado este panorama dentro del Partido Morado?

Eso, exactamente es eso. Va a volver a salir, Julio Guzmán ha recorrido el país desde hace cinco años, pero en este momento el COVID-19 no se lo permite. Pero igual se dará espacio para poder hacerlo, dentro de lo que demanda la ley y la campaña.

¿Contempla el Partido Morado (PM) una estrategia para diferenciar la campaña política de la gestión de Francisco Sagasti y la caída en su popularidad? ¿Cómo está haciendo para diferenciarse o tomar distancia?

TAMBIÉN MIRA: Abogada deja a Daniel Urresti tras compra de testigos

Cómo está haciendo la campaña no lo sé porque yo no estoy haciendo campaña. Yo le puedo hablar solamente como congresista, no como integrante de una campaña porque me va a meter en un problema.

Se lo pregunto como congresista del partido...

Como congresista yo le digo que nosotros hemos declarado que el Partido Morado no tiene injerencia en el Gobierno de Francisco Sagasti, que él mismo ha denominado de emergencia y transición. No es un gobierno morado, nosotros no nos identificamos con su Gobierno, ni estamos teniendo injerencia alguna. Más allá de eso, no le puedo decir nada.

Hay una separación allí en la que no debería ser relacionado el partido y el Gobierno dadas las circunstancias en las que se asumió, entonces...

Fue una decisión del Congreso de la República, ¿no? No fue una votación que ganara el Partido Morado ni nada.

Zenaida Solís

Congresista de la República. Actualmente forma parte de la bancada del Partido Morado en el Congreso de la República. Es educadora, periodista y analista política. Integra la comisión de Ética del Parlamento.

VIDEO RECOMENDADO

Lambayeque: solicitan camas UCI para atender demanda en hospital regional