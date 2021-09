La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, descartó que exista persecución política contra el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Explicó que el proceso que se sigue en su contra no es nuevo y que las pruebas en su contra son reales.

En diálogo con Exitosa, detalló que no puede afirmar si se pedirá cárcel o alguna otra medida contra Cerrón Rojas, pues esto es competencia exclusiva del fiscal a cargo del caso. En esa línea precisó que es el Poder Judicial quien finalmente decide si se aplican estas medidas.

“Es falso [que haya persecución], el Ministerio Público no persigue nadie, somos neutrales. No hay persecución política contra el señor Cerrón. Lo puedo decir categóricamente. Investigamos delitos que comprometen a personas. Las investigaciones por este caso [los Dinámicos del Centro] se han iniciado tiempo atrás”, afirmó.

“Esa investigación ha seguido su curso, no se han inventado las pruebas. Sobre si se va a pedir prisión preventiva, comprenderás que yo no puedo decir si se va a pedir o no, esa es una decisión del fiscal. Finalmente el Poder Judicial es el que acepta o no la medida”, agregó.

En julio de este año, el Ministerio Público aprobó incluir como investigado al exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, en el caso Los Dinámicos del Centro, que involucra a dirigentes del partido Perú Libre.

En su resolución, la fiscal anticorrupción de Junín, Bonnie Bautista, señaló que Cerrón Rojas será investigado por los delitos contra la tranquilidad pública (organización criminal) y tráfico de influencias.

Según la investigación fiscal, parte de estos fondos ingresaron a la campaña presidencial de Pedro Castillo en las Elecciones Generales de Perú de 2021, según la investigación. Por ello, se dispuso que la investigación preparatoria sea de 36 meses.

Según la hipótesis fiscal, Los Dinámicos del Centro estuvo integrada por dirigentes de Perú Libre y habría direccionado la contratación de personal en el Gobierno Regional de Junín para cobrarles cupos y así financiar las actividades proselitistas del partido.

