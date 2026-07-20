El mortuario del Hospital Nacional Sergio E. Bernales en Comas, del Ministerio de Salud (MINSA), se ha convertido en un foco infeccioso que pone en riesgo tanto a pacientes como a personal médico. Según Panorama, las cámaras frigoríficas del nosocomio llevarían semanas sin funcionar, lo que ha generado que los cuerpos de los fallecidos permanezcan sin refrigeración y en estado de descomposición.

Imágenes obtenidas por el dominical muestran cadáveres envueltos hasta en frazadas, fuera de las cámaras frigoríficas, además de cuerpos abandonados en el patio de la morgue. Al momento del registro, ninguno de los cuatro equipos de refrigeración con los que cuenta el mortuario se encontraba operativo.

Sumado a ello, este espacio está ubicado a pocos metros del centro quirúrgico del hospital, donde bebés, adultos mayores y personas en estado de vulnerabilidad se encontrarían en alto riesgo por contar con un foco infeccioso a solo unos pasos de distancia.

Para Omar Neyra, experto en salud pública, la situación representa un serio riesgo sanitario. “Si no se conservan adecuadamente los cadáveres por un determinado tiempo, hasta que sean recogidos, el cuerpo humano se va a deteriorar y, como consecuencia, genera enfermedades y contagios post mortem", indicó.

Asimismo, un médico legista señaló además que los cadáveres en estado de descomposición atraen y multiplican la presencia de moscas, las cuales se convierten en transmisores de enfermedades más peligrosas.

RESPONDE HOSPITAL

Consultado sobre la situación, el director del nosocomio, Óscar Uchuya Maurtua, aseguró desconocer los hechos; no obstante, afirmó que se iniciará una investigación para determinar responsabilidades.

“Esa información recién la recibimos. Nosotros seguimos protocolos en cuanto a esa sección. Niego totalmente; si hay eso, se tiene que buscar al responsable de quien no ha hecho su trabajo”, indicó.

Además, afirmó incluso que las cámaras frigoríficas están operativas. Sin embargo, el equipo periodístico, al solicitar autorización para verificar el estado de los equipos, el director se negó: “En este momento, no, los hospitales se rigen por protocolos”, respondió.