Cambios en la densidad, caída excesiva y retroceso de la línea capilar son signos que muchas personas suelen ignorar.
Cambios en la densidad, caída excesiva y retroceso de la línea capilar son signos que muchas personas suelen ignorar.

La caída del cabello es una de las consultas más frecuentes en dermatología. Según la International Society of Hair Restoration Surgery, hasta el 85% de los hombres y el 40% de las mujeres experimentarán algún grado de alopecia a lo largo de su vida.

El problema, advierten especialistas, es que muchas personas buscan ayuda cuando la pérdida ya es visible y más difícil de revertir.

“El cabello envía señales antes de que la pérdida sea evidente”, explica el doctor Yherson Mendoza, de Perfection Capilar.

Las 4 señales tempranas de caída del cabello

1. Pérdida de densidad o volumen

El cabello puede lucir más fino o con menos volumen, sobre todo en la zona frontal o coronilla.

2. Caída más abundante de lo normal

Perder entre 50 y 100 cabellos al día es normal, pero si notas mayor cantidad en la almohada, ducha o cepillo, podría ser una alerta.

3. Retroceso de la línea frontal

La aparición de entradas es una de las primeras señales de la alopecia androgenética.

4. Cabello más débil y crecimiento lento

El cabello puede volverse más frágil, romperse con facilidad y crecer más lentamente.

Factores que aceleran la caída capilar

Diversos factores pueden acelerar este proceso:

  • Estrés prolongado
  • Cambios hormonales
  • Predisposición genética
  • Deficiencias nutricionales
  • Uso de productos o tratamientos agresivos

Importancia de la detección temprana

Los especialistas coinciden en que una evaluación capilar a tiempo permite identificar la causa y aplicar tratamientos personalizados para fortalecer el folículo piloso.

“El error más común es pensar que la caída excesiva es normal o temporal. La detección temprana es clave”, concluye Mendoza.

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