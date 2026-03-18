La caída del cabello es una de las consultas más frecuentes en dermatología. Según la International Society of Hair Restoration Surgery, hasta el 85% de los hombres y el 40% de las mujeres experimentarán algún grado de alopecia a lo largo de su vida.

El problema, advierten especialistas, es que muchas personas buscan ayuda cuando la pérdida ya es visible y más difícil de revertir.

“El cabello envía señales antes de que la pérdida sea evidente”, explica el doctor Yherson Mendoza, de Perfection Capilar.

Las 4 señales tempranas de caída del cabello

1. Pérdida de densidad o volumen

El cabello puede lucir más fino o con menos volumen, sobre todo en la zona frontal o coronilla.

2. Caída más abundante de lo normal

Perder entre 50 y 100 cabellos al día es normal, pero si notas mayor cantidad en la almohada, ducha o cepillo, podría ser una alerta.

3. Retroceso de la línea frontal

La aparición de entradas es una de las primeras señales de la alopecia androgenética.

4. Cabello más débil y crecimiento lento

El cabello puede volverse más frágil, romperse con facilidad y crecer más lentamente.

Factores que aceleran la caída capilar

Diversos factores pueden acelerar este proceso:

Estrés prolongado

Cambios hormonales

Predisposición genética

Deficiencias nutricionales

Uso de productos o tratamientos agresivos

Importancia de la detección temprana

Los especialistas coinciden en que una evaluación capilar a tiempo permite identificar la causa y aplicar tratamientos personalizados para fortalecer el folículo piloso.

“El error más común es pensar que la caída excesiva es normal o temporal. La detección temprana es clave”, concluye Mendoza.