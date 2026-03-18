La caída del cabello es una de las consultas más frecuentes en dermatología. Según la International Society of Hair Restoration Surgery, hasta el 85% de los hombres y el 40% de las mujeres experimentarán algún grado de alopecia a lo largo de su vida.
El problema, advierten especialistas, es que muchas personas buscan ayuda cuando la pérdida ya es visible y más difícil de revertir.
“El cabello envía señales antes de que la pérdida sea evidente”, explica el doctor Yherson Mendoza, de Perfection Capilar.
Las 4 señales tempranas de caída del cabello
1. Pérdida de densidad o volumen
El cabello puede lucir más fino o con menos volumen, sobre todo en la zona frontal o coronilla.
2. Caída más abundante de lo normal
Perder entre 50 y 100 cabellos al día es normal, pero si notas mayor cantidad en la almohada, ducha o cepillo, podría ser una alerta.
3. Retroceso de la línea frontal
La aparición de entradas es una de las primeras señales de la alopecia androgenética.
4. Cabello más débil y crecimiento lento
El cabello puede volverse más frágil, romperse con facilidad y crecer más lentamente.
Factores que aceleran la caída capilar
Diversos factores pueden acelerar este proceso:
- Estrés prolongado
- Cambios hormonales
- Predisposición genética
- Deficiencias nutricionales
- Uso de productos o tratamientos agresivos
Importancia de la detección temprana
Los especialistas coinciden en que una evaluación capilar a tiempo permite identificar la causa y aplicar tratamientos personalizados para fortalecer el folículo piloso.
“El error más común es pensar que la caída excesiva es normal o temporal. La detección temprana es clave”, concluye Mendoza.