Los especialistas alertan sobre un incremento de los cánceres gastrointestinales de inicio precoz en adultos menores de 50 años. Aunque el cáncer colorrectal es el más frecuente en este grupo, también se observa un aumento de casos de cáncer de estómago, esófago y páncreas, según explicó la oncóloga Christina Wu, del Centro Oncológico Integral de Mayo Clinic.

“Las personas menores de 50 años también pueden desarrollar cánceres gastrointestinales. Si los adultos jóvenes observan síntomas nuevos o persistentes, es importante que sean evaluados médicamente”, señaló la especialista.

Los cánceres gastrointestinales de inicio precoz son aquellos diagnosticados antes de los 50 años. Además de los tipos más comunes, también pueden presentarse tumores en las vías biliares, la vesícula biliar, el apéndice, el intestino delgado y tumores neuroendocrinos, aunque con menor frecuencia.

Factores que aumentan el riesgo

La Dra. Wu indicó que aún se investiga qué está impulsando el aumento de estos cánceres, pero existen factores que incrementan el riesgo de desarrollarlos, entre ellos:

Trastornos hereditarios como el síndrome de Lynch y la poliposis adenomatosa familiar .

y la . Enfermedades como la enfermedad inflamatoria intestinal y la colangitis esclerosante primaria .

y la . Sedentarismo, obesidad, alimentación rica en alimentos ultraprocesados, consumo de alcohol, tabaquismo y exposición a determinados factores ambientales.

Síntomas que no deben ignorarse

La especialista recomendó acudir al médico si aparecen síntomas persistentes, ya que un diagnóstico temprano mejora las posibilidades de tratamiento.

Entre las señales de alerta figuran:

Pérdida de peso involuntaria , ictericia y dolor, que pueden estar relacionados con cáncer de páncreas.

, ictericia y dolor, que pueden estar relacionados con cáncer de páncreas. Dolor, pérdida de peso y dificultad para comer o tragar , asociados al cáncer de estómago.

, asociados al cáncer de estómago. Cambios persistentes en los hábitos intestinales, dolor abdominal y anemia por deficiencia de hierro, que pueden ser indicios de cáncer colorrectal.

“Cualquier síntoma nuevo que sea persistente o preocupante debe motivar una consulta con un profesional sanitario para su evaluación”, enfatizó la Dra. Wu.

Tratamientos más personalizados

Los avances en las pruebas genéticas y el perfilado tumoral permiten ofrecer tratamientos más personalizados, incluyendo terapias dirigidas, inmunoterapia y, en algunos casos, la participación en ensayos clínicos.

Dependiendo del tipo de cáncer, el tratamiento puede incluir cirugía, quimioterapia, radioterapia o terapia con protones. Además, investigadores de Mayo Clinic trabajan en el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial para mejorar la detección temprana de cánceres gastrointestinales como el colorrectal y el de páncreas.