La hepatitis viral continúa siendo una de las principales amenazas para la salud pública mundial. Pese a los avances en prevención, vacunación y diagnóstico, la enfermedad provoca más de un millón de muertes cada año, mientras millones de personas desconocen que están infectadas debido a la ausencia de síntomas en sus etapas iniciales.

Especialistas recuerdan que esta condición sigue alejando al mundo de la meta planteada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de eliminar la hepatitis como problema de salud pública para el año 2030.

Una enfermedad silenciosa

Uno de los principales desafíos de la hepatitis viral es que puede permanecer sin manifestaciones clínicas durante años.

En muchos casos, el diagnóstico se realiza cuando el hígado ya presenta un daño importante, lo que incrementa el riesgo de desarrollar cirrosis, insuficiencia hepática o cáncer de hígado.

La OMS advierte que una proporción significativa de las personas que viven con hepatitis B o hepatitis C aún no ha sido diagnosticada, lo que limita el acceso oportuno al tratamiento y al seguimiento médico.

Cinco tipos de hepatitis con distintas formas de transmisión

La hepatitis viral comprende cinco tipos principales: A, B, C, D y E.

Las hepatitis A y E se transmiten principalmente por el consumo de agua o alimentos contaminados y están asociadas a deficiencias en saneamiento e higiene.

En tanto, las hepatitis B, C y D se contagian principalmente por contacto con sangre o fluidos corporales infectados, por lo que requieren medidas preventivas específicas.

Mientras las hepatitis A y E suelen resolverse sin evolucionar hacia una enfermedad crónica, las hepatitis B, C y D pueden permanecer durante años en el organismo y provocar complicaciones severas si no son detectadas a tiempo.

La situación en las Américas y el Perú

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) estima que millones de personas en la región viven con hepatitis viral sin saberlo, lo que continúa dificultando los esfuerzos para reducir la carga de la enfermedad.

En el Perú, el Ministerio de Salud (Minsa) mantiene estrategias de vigilancia epidemiológica, vacunación, tamizaje y educación sanitaria para disminuir las nuevas infecciones y detectar oportunamente los casos.

La prevención sigue siendo la principal herramienta

Las recomendaciones para prevenir la hepatitis varían según el tipo de virus.

Para las hepatitis A y E, los especialistas destacan la importancia de consumir agua segura, mantener una adecuada higiene de manos y manipular correctamente los alimentos.

En el caso de las hepatitis B, C y D, las medidas incluyen evitar el contacto con sangre contaminada, no compartir agujas ni objetos punzocortantes, mantener prácticas sexuales seguras, acudir a controles prenatales y cumplir con el esquema de vacunación recomendado por las autoridades sanitarias.

A menos de cinco años de la meta global fijada para 2030, los especialistas coinciden en que la detección temprana, la información confiable y la prevención continúan siendo fundamentales para reducir el impacto de esta enfermedad.