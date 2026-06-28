Cuando se habla de rendimiento deportivo, suele pensarse en el entrenamiento, la disciplina y la constancia. Sin embargo, la alimentación representa uno de los pilares fundamentales para alcanzar un mejor desempeño físico y favorecer la recuperación del organismo.

Lo que una persona consume antes, durante y después de realizar actividad física influye directamente en sus niveles de energía, su capacidad de concentración y la reparación de los tejidos musculares.

“El cuerpo necesita energía para sostener el entrenamiento, favorecer los procesos de crecimiento y mantener un adecuado funcionamiento cerebral. Una alimentación equilibrada permite optimizar el rendimiento físico, la concentración, la toma de decisiones y la velocidad de reacción, factores determinantes para el éxito deportivo y el desarrollo saludable de niños, adolescentes y adultos físicamente activos”, explicó Víctor Agüero, nutricionista deportivo de Swim World.

El especialista indicó que una adecuada estrategia nutricional permite utilizar de manera más eficiente la energía durante el ejercicio, disminuir el desgaste muscular y acelerar los procesos de recuperación posteriores al entrenamiento.

La relación entre la alimentación y la claridad mental

Durante la actividad física, el cerebro requiere una cantidad importante de energía para mantener funciones como la concentración, la coordinación motora y la toma de decisiones. Su principal fuente de combustible es la glucosa, obtenida principalmente a partir de los carbohidratos presentes en la alimentación.

Cuando existe una baja disponibilidad de carbohidratos o una alimentación insuficiente, pueden presentarse síntomas como fatiga física y mental, irritabilidad, disminución de la concentración y lentitud en la respuesta cognitiva.

Entre los alimentos que contribuyen al adecuado funcionamiento cerebral se encuentran las frutas, la avena, el arroz, los fideos, la papa, el camote y las menestras, cuya ingesta ayuda a mantener el rendimiento físico y mental durante entrenamientos y competencias.

“Muchas veces las personas creen que están cansadas por entrenar demasiado, cuando en realidad el problema está relacionado con una alimentación inadecuada o una hidratación deficiente. El cerebro es uno de los primeros órganos en reflejar estas carencias debido a su alta dependencia de la glucosa como fuente de energía”, señaló Agüero.

La recuperación muscular comienza al terminar el entrenamiento

Una vez finalizada la actividad física, el organismo inicia los procesos de reparación y adaptación muscular, etapa en la que la alimentación adquiere un papel determinante.

En ese sentido, el nutricionista recomienda reponer la energía utilizada mediante alimentos ricos en carbohidratos, como frutas, leche o yogur bajos en grasa acompañados de fruta, además de preparaciones que incluyan papa, camote, arroz, fideos o menestras.

“La recuperación comienza desde el momento en que finaliza el entrenamiento. Durante esta etapa es fundamental reponer la energía utilizada mediante alimentos ricos en carbohidratos. Cuando se complementan con fuentes adecuadas de proteínas, también favorecen la reparación muscular, optimizando la recuperación y el rendimiento deportivo”, explicó.

La nutrición deportiva trasciende el alto rendimiento

Los especialistas coinciden en que los principios de la nutrición deportiva ya no son exclusivos de atletas profesionales. Cada vez más personas incorporan hábitos de alimentación saludable para mejorar sus niveles de energía, productividad y bienestar.

Asimismo, recuerdan que la constancia tanto en la alimentación como en los entrenamientos resulta fundamental para obtener mejores resultados.

“Hoy entendemos que alimentarse bien no solo ayuda a correr más rápido o nadar más lejos. También permite trabajar mejor, concentrarse más y afrontar el día con mayor vitalidad. La nutrición es el combustible invisible que sostiene nuestro rendimiento físico y mental”, concluyó el especialista de Swim World.