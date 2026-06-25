Las canas son una manifestación natural del envejecimiento y cada vez son más aceptadas como parte de una imagen auténtica y saludable. Sin embargo, su aparición no solo implica un cambio de color, sino también transformaciones en la estructura del cabello que pueden afectar su resistencia, densidad y textura.

Especialistas en cuidado capilar señalan que, a medida que disminuye la producción de melanina, el cabello puede volverse más frágil, poroso y propenso al adelgazamiento, por lo que requiere una rutina adaptada a sus nuevas necesidades.

¿Cómo cambian las canas la salud del cabello?

Con el paso de los años, el cabello pierde parte de sus proteínas y aminoácidos esenciales, factores que influyen en su fortaleza y capacidad de retener hidratación.

Además, las fibras capilares pueden presentar mayor rigidez y menor elasticidad, haciendo que el cabello luzca más seco y difícil de manejar. Frente a estos cambios, los especialistas recomiendan incorporar productos y hábitos orientados a fortalecer la fibra capilar y proteger el cuero cabelludo.

Catalina Pérez, gerente de Marketing de Natura, explica que la innovación en el sector ha permitido desarrollar fórmulas enfocadas en las necesidades específicas del cabello con canas.

“Hoy la innovación capilar permite responder a esas nuevas necesidades con soluciones cada vez más especializadas”, señala.

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Cuatro hábitos para fortalecer el cabello con canas

1. Priorizar la prevención desde la raíz

Una de las principales recomendaciones es incorporar productos diseñados para aplicarse directamente sobre el cuero cabelludo, ayudando a proteger los procesos naturales asociados a la producción de melanina y al crecimiento del cabello.

Los especialistas sugieren realizar masajes suaves durante la aplicación para favorecer la absorción de los activos y estimular la circulación en la zona.

2. Elegir productos adecuados para el lavado

El uso de shampoos y acondicionadores formulados para cabello con canas puede contribuir a fortalecer la fibra capilar y proteger el cuero cabelludo frente a factores externos.

Asimismo, estos productos ayudan a combatir la sequedad y mantener el cabello con una apariencia más saludable y manejable.

3. Complementar con tratamientos fortalecedores

Mascarillas, sérums y tratamientos sin enjuague pueden aportar nutrientes que favorecen la resistencia del cabello y mejoran su aspecto.

Estos productos también ayudan a combatir la fragilidad, reducir la porosidad y recuperar parte de la densidad que suele perderse con el tiempo.

4. Mantener una rutina constante

La constancia es uno de los factores más importantes para obtener resultados visibles. Los especialistas recomiendan combinar limpieza, protección y tratamiento dentro de una misma rutina de cuidado.

Además, mantener hábitos regulares permite responder de manera integral a los cambios que experimenta el cabello con el paso de los años.

Más allá de la estética

Los expertos coinciden en que el cuidado del cabello con canas no debe centrarse únicamente en la apariencia. Comprender los cambios que experimenta la fibra capilar y adoptar rutinas adecuadas permite fortalecerla y conservar su salud a largo plazo.

De esta manera, el cuidado capilar se convierte en una herramienta para promover el bienestar y la confianza personal, acompañando las transformaciones naturales del cabello sin renunciar a su vitalidad.