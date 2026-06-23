El interés por el cuidado de la piel continúa creciendo y ya no responde únicamente a razones estéticas. Cada vez más personas buscan tratamientos orientados a prevenir el envejecimiento prematuro, mejorar la salud cutánea y potenciar el bienestar integral.

Sin embargo, la popularidad de las redes sociales y la difusión de rutinas virales han impulsado prácticas que no siempre cuentan con respaldo profesional y que, en algunos casos, pueden generar daños en la piel.

Inteligencia artificial y tratamientos no invasivos marcan las tendencias de 2026

Según Betty Fuentes, docente de Cosmiatría de la Escuela de Belleza y Estética Carrión, las tendencias actuales apuntan hacia una belleza más personalizada y apoyada por la tecnología.

“Este 2026 destacan herramientas como el diagnóstico facial con inteligencia artificial, los tratamientos no invasivos, la estimulación de colágeno y el concepto de well-aging, orientado a envejecer de manera saludable y natural”, explicó la especialista.

Entre los procedimientos con mayor respaldo profesional figuran la limpieza facial especializada, la hidratación profunda, la fotoprotección diaria, el uso adecuado de antioxidantes, los peelings químicos controlados, la radiofrecuencia y la fototerapia LED.

Prácticas virales pueden causar daños en la piel

Los especialistas alertan que algunas tendencias difundidas en plataformas como TikTok pueden representar un riesgo para la salud cutánea.

Entre las prácticas que generan mayor preocupación se encuentran las mezclas caseras, el uso excesivo de ácidos, la combinación indiscriminada de productos y los procedimientos realizados por personas sin capacitación profesional.

Estas acciones pueden provocar irritaciones, manchas, quemaduras e incluso secuelas permanentes.

Otro error frecuente consiste en copiar rutinas vistas en internet sin considerar las necesidades específicas de cada tipo de piel. La sobreexfoliación, la aplicación simultánea de múltiples productos y la falta de protección solar suelen generar efectos contrarios a los deseados.

Recomiendan priorizar el cuidado informado

Los especialistas aconsejan verificar que los productos cuenten con registro sanitario, provengan de marcas confiables y sean recomendados por profesionales capacitados.

Asimismo, destacan la importancia de realizar una evaluación previa para determinar qué tratamientos son los más adecuados para cada persona.

“La mejor tendencia sigue siendo el cuidado informado. Antes de probar cualquier tratamiento o rutina viral, es importante evaluar si responde a las necesidades reales de la piel y si cuenta con respaldo profesional”, sostuvo Fuentes.

Carrión participará en CosmoBeauty Professional 2026

La Escuela de Belleza y Estética Carrión participará los días 5 y 6 de julio en CosmoBeauty Professional 2026, uno de los principales encuentros del sector belleza, estética y bienestar del país.

Durante el evento, la institución presentará herramientas de diagnóstico facial con inteligencia artificial, aparatología estética de última generación y nuevas propuestas orientadas al cuidado integral de la piel.