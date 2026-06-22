Con el inicio del Mundial 2026, las reuniones entre amigos y las tradicionales pichangas de fin de semana vuelven a ganar protagonismo. Sin embargo, el entusiasmo por regresar a las canchas sin una preparación adecuada también incrementa el riesgo de sufrir lesiones.

El traumatólogo de la Clínica Anglo Americana, David Torres, señaló que durante la temporada mundialista se registra un aumento de consultas relacionadas con el fútbol recreativo.

“Muchas personas retoman la actividad física sin preparación. La buena noticia es que gran parte de estas lesiones se puede prevenir con medidas simples como calentar y escuchar las señales del cuerpo”, explicó.

¿Cuáles son las lesiones más frecuentes al jugar fútbol?

Según el especialista, las lesiones más comunes son:

Esguinces de tobillo.

Lesiones de rodilla.

Desgarros musculares.

Tendinitis y molestias en los tendones.

Estos problemas suelen aparecer tras cambios bruscos de dirección, saltos, giros o esfuerzos repentinos que comprometen músculos y articulaciones.

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Cinco errores que aumentan el riesgo de lesionarse

Entre las principales causas de lesiones se encuentran:

Entrar a la cancha sin realizar calentamiento.

Volver a jugar después de mucho tiempo sin actividad física.

Exigirse como si nunca se hubiera dejado de entrenar.

Utilizar zapatillas o chimpunes inadecuados.

Ignorar dolores previos o no respetar los tiempos de recuperación.

Cómo prevenir lesiones durante las pichangas

El especialista recomendó adoptar medidas sencillas antes de cada partido:

Calentar durante 10 o 15 minutos

La movilidad articular y la activación muscular preparan al cuerpo para la exigencia física.

Mantener una buena hidratación

Beber agua antes, durante y después de jugar ayuda a reducir el riesgo de calambres y lesiones musculares.

Utilizar el calzado adecuado

Es importante elegir zapatillas o chimpunes acordes con el tipo de superficie donde se juega.

Escuchar las señales del cuerpo

Si existe dolor previo o una lesión reciente, lo recomendable es no forzar el organismo.

¿Cuándo es necesario acudir a un especialista?

David Torres explicó que algunas molestias no deben ser ignoradas.

Es recomendable acudir al médico cuando:

El dolor impide caminar o continuar jugando.

Existe una inflamación importante.

Se escucha un chasquido acompañado de dolor intenso.

Se presenta sensación de inestabilidad en rodillas o tobillos.

La molestia persiste más de tres a cinco días.

Existe dificultad para mover una articulación.

“El fútbol es una excelente forma de mantenerse activo, pero el cuerpo también necesita preparación. Tomar precauciones simples puede marcar la diferencia entre terminar celebrando o pasar varias semanas en recuperación”, indicó.