La automedicación se ha convertido en una práctica habitual entre la población, especialmente ante síntomas leves o malestares cotidianos. Sin embargo, especialistas advierten que el consumo de medicamentos sin una evaluación previa puede tener consecuencias graves para la salud.

Según una encuesta realizada por Ipsos para Cibertec, seis de cada diez personas en Lima recurren a la automedicación. A ello se suma una advertencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que estima que más de 700 mil personas fallecen cada año por complicaciones relacionadas con el uso inadecuado de medicamentos.

El peligro de medicarse sin orientación profesional

Saúl Valencia, director técnico de Corpol Group, señaló que seguir recomendaciones de familiares, amigos o información encontrada en internet puede representar un riesgo.

“Cada paciente tiene condiciones y necesidades distintas. Una mala decisión puede generar efectos adversos, complicaciones o incluso empeorar un cuadro médico existente”, explicó.

Cinco riesgos de la automedicación

1. Puede provocar intoxicaciones

Consumir medicamentos en dosis incorrectas o combinar fármacos sin supervisión puede ocasionar intoxicaciones y afectar órganos vitales.

2. Existe riesgo de efectos secundarios graves

Algunos medicamentos pueden desencadenar reacciones adversas severas e incluso poner en peligro la vida cuando son utilizados sin indicación médica.

3. Favorece la resistencia a los antibióticos

El uso inadecuado de antibióticos puede generar resistencia antimicrobiana, disminuyendo la eficacia de los tratamientos frente a futuras infecciones.

4. Puede ocultar enfermedades más graves

La automedicación puede aliviar temporalmente ciertos síntomas, pero retrasar el diagnóstico oportuno de enfermedades que requieren atención especializada.

5. Interfiere con otros tratamientos

Algunos medicamentos pueden afectar tratamientos para enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o problemas cardiovasculares.

Especialistas recomiendan acudir al médico

Valencia recomendó consultar siempre con un profesional de la salud antes de iniciar cualquier tratamiento.

“Una evaluación especializada permite determinar cuál es el medicamento más adecuado para cada paciente y garantizar que cumpla con los estándares de calidad y seguridad necesarios para un tratamiento efectivo”, señaló.

Asimismo, destacó la importancia de adquirir medicamentos en establecimientos autorizados y seguir las indicaciones médicas para evitar complicaciones.