Los medicamentos GLP-1, utilizados para el control del peso y ciertas enfermedades metabólicas, están generando cambios en los hábitos de compra y en la distribución del gasto de los hogares, según un estudio del Center for Customer Insight (CCI) de Boston Consulting Group (BCG).

La investigación, titulada How GLP-1 Users Are Reshaping Consumer Spending Beyond Food, encuestó a más de 1.500 usuarios en nueve mercados y encontró que los consumidores priorizan productos con funciones específicas, como un mayor contenido de proteína y fibra.

“Lo que vemos es un consumidor más atento a la función, con foco en proteína, fibra y porciones más cuidadas”, señaló Alfonso Astudillo, Managing Director & Partner de BCG.

Sube el consumo de proteínas y disminuye el de alcohol y dulces

Los resultados muestran cambios significativos en las preferencias alimentarias de los usuarios de GLP-1:

+15 % en gasto en frutas y verduras.

+11 % en carne y proteínas.

+10 % en fibra y granos integrales.

-11 % en bebidas alcohólicas.

-11 % en chocolate.

-14 % en caramelos y golosinas.

Además, el 37 % de los encuestados afirmó que prioriza alimentos por sus beneficios funcionales antes que por opciones premium.

El impacto alcanza a todo el hogar

Según el estudio, cerca del 70 % de los usuarios asegura que las personas con las que conviven también modificaron sus hábitos alimentarios.

La investigación señala que, al reducirse el gasto en comida dentro y fuera del hogar, los recursos se redistribuyen en tres direcciones principales:

Un tercio se destina a cubrir gastos asociados al tratamiento con GLP-1.

Un tercio se dirige a ahorros e inversiones.

El resto se utiliza para otras categorías de consumo.

BCG estima que el gasto en belleza, cuidado personal, ropa y calzado podría más que duplicarse hacia 2030.

Los cambios persisten incluso después de interrumpir el tratamiento

El informe indica que el uso de estos medicamentos no siempre es continuo. Cerca del 60 % de quienes suspendieron el tratamiento afirma que planea retomarlo, mientras que un 10 % de los usuarios activos alterna periodos de uso e interrupción.

Aun así, entre el 20 % y el 40 % de los hábitos relacionados con bienestar, como la práctica de ejercicio, el consumo de suplementos y las rutinas de belleza, se mantienen incluso después de dejar el tratamiento.

BCG identifica cuatro perfiles de consumidores

El estudio identifica cuatro tipos de usuarios de GLP-1:

41 % “Optimizadores del estilo de vida” , enfocados en construir hábitos saludables.

, enfocados en construir hábitos saludables. 27 % “Gestores de la enfermedad” , orientados al manejo de condiciones médicas.

, orientados al manejo de condiciones médicas. 19 % “Transformadores estéticos” , con mayor interés en belleza y cuidado personal.

, con mayor interés en belleza y cuidado personal. 13 % “Comprometidos al cien por ciento”, que reorganizan varios aspectos de su vida alrededor del tratamiento.

¿Qué recomiendan los especialistas a las marcas?

A partir de los resultados, BCG plantea tres líneas de acción para las empresas:

Adaptar los portafolios hacia productos con mayor contenido de proteína, fibra y probióticos.

Incorporar el efecto que estos cambios generan en los demás integrantes del hogar.

Diseñar estrategias diferenciadas para usuarios activos, personas que han pausado el tratamiento y consumidores que planean retomarlo.