La mayoría de los lunares son benignos y no representan un riesgo para la salud. Sin embargo, algunos cambios en su apariencia pueden ser señales de alerta que requieren una evaluación médica especializada.

La detección temprana es uno de los factores más importantes para mejorar el pronóstico del cáncer de piel. Por ello, los especialistas recomiendan observar periódicamente la piel y acudir al médico ante cualquier modificación sospechosa.

“El autoexamen de la piel permite identificar cambios que muchas veces pasan desapercibidos. Ante cualquier modificación en un lunar o la aparición de nuevas lesiones, es recomendable acudir a una evaluación especializada”, explica la doctora Denisse Angélica Castro Uriol, oncóloga médica de la Clínica Stella Maris.

Las cinco señales que no deben pasar desapercibidas

Los especialistas aconsejan prestar atención a las siguientes características:

1. Asimetría

Una mitad del lunar presenta una forma diferente a la otra.

2. Bordes irregulares

Los contornos son desiguales, dentados o poco definidos.

3. Cambios de color

La lesión presenta varios tonos o experimenta modificaciones progresivas en su coloración.

4. Aumento de tamaño

El lunar crece de forma visible en un corto periodo.

5. Evolución

Se producen cambios recientes en la forma, el color, el tamaño o aparecen síntomas como picazón o sangrado.

“Más que observar una característica aislada, es importante identificar si un lunar está cambiando, ya que suele ser uno de los principales motivos para solicitar una evaluación médica”, señala la especialista.

¿Quiénes tienen mayor riesgo?

Las personas con antecedentes familiares de cáncer de piel, piel clara, gran cantidad de lunares o exposición frecuente a la radiación solar presentan mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad.

Asimismo, las quemaduras solares repetidas aumentan la probabilidad de sufrir lesiones malignas en el futuro.

Recomendaciones para prevenir el cáncer de piel

Los especialistas recomiendan utilizar protector solar diariamente, usar sombreros y prendas que protejan de la radiación ultravioleta, evitar la exposición prolongada al sol entre las horas de mayor intensidad y realizar controles dermatológicos periódicos en caso de presentar factores de riesgo.

“El cáncer de piel puede detectarse en etapas tempranas y curarse si prestamos atención a las señales de alerta. La observación periódica de la piel y la consulta oportuna siguen siendo las principales herramientas de prevención”, concluye la oncóloga.