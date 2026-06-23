Con la llegada de la temporada de invierno y los cambios de temperatura, mantener una rutina de ejercicios puede convertirse en un desafío. Sin embargo, especialistas en entrenamiento de Smart Fit señalan que esta etapa representa una oportunidad para fortalecer hábitos y conservar la constancia.

Entrenar durante los meses más fríos ayuda a reducir el sedentarismo, mantener los niveles de energía y preservar el rendimiento físico. La clave, indican, está en adaptar las rutinas y trabajar de forma progresiva.

1. Adaptar la rutina ayuda a mantener el hábito

Los especialistas recomiendan no abandonar el ejercicio durante los cambios de clima, sino realizar ajustes de acuerdo con las necesidades y el nivel de cada persona.

Las sesiones más cortas, el trabajo de fuerza moderado y las rutinas de movilidad pueden ser alternativas para continuar con la actividad física sin exigir en exceso al organismo.

2. El calentamiento cobra mayor importancia

Durante las jornadas más frías, el cuerpo requiere más tiempo para alcanzar una temperatura adecuada.

Por ello, se aconseja comenzar con ejercicios de movilidad articular, activación progresiva y algunos minutos de cardio suave antes de iniciar actividades de mayor intensidad.

3. El entrenamiento de fuerza permite avanzar progresivamente

El trabajo con máquinas y peso guiado contribuye a fortalecer distintos grupos musculares y mejorar la técnica de manera controlada.

Además, permite incrementar progresivamente la intensidad de acuerdo con las capacidades de cada usuario.

4. Incorporar nuevos ejercicios favorece la motivación

Variar las rutinas ayuda a mantener el interés y trabajar diferentes grupos musculares.

Equipos como V-Squat, Elevación Pélvica y Remo Barra T permiten desarrollar ejercicios enfocados en piernas, glúteos y espalda. Algunas sedes de Smart Fit, como Real Plaza Primavera y La Fontana, cuentan con estos implementos.

5. La hidratación y el descanso son fundamentales

Aunque la sensación de sed disminuye durante los días fríos, los especialistas recuerdan la importancia de mantener una adecuada hidratación.

Asimismo, recomiendan respetar los tiempos de descanso para favorecer la recuperación muscular y evitar lesiones.