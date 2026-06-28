La Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología (SPOG) saludó la incorporación de la vacuna contra el Virus Sincitial Respiratorio (VSR) al Esquema Nacional de Inmunizaciones, al considerar que representa un avance para prevenir infecciones respiratorias graves en recién nacidos y lactantes menores de seis meses.

No obstante, la institución emitió un pronunciamiento en el que plantea una serie de ajustes técnicos para fortalecer la implementación de esta medida y ampliar su impacto en la salud pública.

Proponen ampliar el periodo de vacunación durante el embarazo

Entre las principales observaciones, la SPOG propone que la vacuna pueda administrarse entre las 28 y 36 semanas de gestación, en lugar del intervalo actualmente establecido entre las semanas 32 y 36.

Según la sociedad científica, ampliar la ventana de aplicación permitiría incrementar las oportunidades para que las gestantes reciban la vacuna durante sus controles prenatales.

Asimismo, plantea que la inmunización se ofrezca durante todo el año, al señalar que el Virus Sincitial Respiratorio circula de manera permanente y no únicamente entre abril y septiembre, periodo contemplado en la norma vigente.

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También sugieren aplicar la vacuna junto con otras inmunizaciones

La SPOG considera además que la norma debería precisar que la vacuna contra el VSR puede administrarse de forma simultánea con otras vacunas recomendadas durante el embarazo, como la Tdap, con el objetivo de evitar oportunidades perdidas de inmunización.

La propuesta, señala la institución, se sustenta en criterios técnicos del Comité Consultivo de Inmunizaciones y en evaluaciones de costo-efectividad.

El VSR es una de las principales causas de infección respiratoria en bebés

El Virus Sincitial Respiratorio es uno de los principales agentes causantes de infecciones respiratorias en recién nacidos y niños pequeños, especialmente durante los primeros meses de vida.

De acuerdo con información del Ministerio de Salud (Minsa) citada por la SPOG, hasta el 13 de mayo de 2026 se habían registrado 3.373 casos de VSR en el país.

Llamado al Ministerio de Salud

El presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, Dr. Enrique Guevara, sostuvo que la implementación de la vacunación materna debe alinearse con la mejor evidencia científica disponible.

“Alinear la implementación de la vacunación materna contra el VSR con la mejor evidencia científica permitirá que todas las gestantes del país tengan acceso equitativo a esta medida de prevención, contribuyendo a proteger a más recién nacidos y lactantes frente a una de las principales causas de infección respiratoria grave en los primeros meses de vida”, afirmó.

La SPOG exhortó al Ministerio de Salud a evaluar los aspectos técnicos planteados, priorizando la evidencia científica, la oportunidad de acceso y el beneficio para la salud pública.