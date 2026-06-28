Con la proximidad del pago de las gratificaciones por Fiestas Patrias, especialistas en derecho laboral recomiendan que tanto empleadores como trabajadores revisen con anticipación la información relacionada con este beneficio para evitar errores en el cálculo o el depósito.

Según Rodríguez Abogados y Asociados, una verificación previa permite reducir el riesgo de observaciones, reclamos laborales y eventuales procesos de fiscalización.

Recomendaciones para las empresas

El estudio jurídico señala que las organizaciones deberían revisar diversos aspectos antes de efectuar el pago de julio.

Entre las principales recomendaciones figuran:

Verificar que la información declarada en la PLAME sea correcta.

sea correcta. Revisar el cálculo de la remuneración computable.

Confirmar la aplicación adecuada de la bonificación extraordinaria.

Conservar la documentación que respalde los cálculos realizados ante una eventual fiscalización.

Aspectos que deben revisar los trabajadores

Los especialistas también aconsejan que los trabajadores verifiquen la información vinculada con su gratificación.

Entre los puntos a revisar destacan:

Las boletas de pago de los últimos meses.

El tiempo efectivamente laborado durante el semestre.

El monto depositado y los conceptos incluidos en el pago.

Cualquier diferencia detectada, a fin de consultarla oportunamente con el empleador.

La importancia de una revisión preventiva

De acuerdo con Rodríguez Abogados y Asociados, la revisión previa de la información ayuda a prevenir errores administrativos y posibles controversias laborales.

“Una adecuada revisión previa permite evitar errores que podrían derivar en procesos de fiscalización por denuncias. El rol proactivo sigue siendo la mejor herramienta tanto para empleadores como para trabajadores”, indicaron los especialistas.