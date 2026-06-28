Denisse Miralles, exministra de Economía y Finanzas, dio detalles de la relación Petroperú-Proinversión, indicando que el proceso de reestructuración de la petrolera está encaminado. En entrevista con Correo, la actual directora de Inversiones Descentralizadas de Proinversión se refirió también al fenómeno El Niño, al crédito suplementario de S/ 9,000 millones solicitado por el Ejecutivo y al Reinfo.

Dejó el Ministerio de Economía en plena reestructuración de Petroperú.

La tarea de Proinversión para gestionar Petroperú en el marco de los decretos de urgencia avanza de a pocos, no es una tarea de corto plazo. Cuando se encargó a ProInversión, se esperaba que sea un proceso que tome unos cuantos meses. Claro, hay medidas urgentes que se tienen que hacer para evitar que la empresa caiga en default (impago). Proinversión tiene un equipo responsable de Petroperú. Estamos prontos a proponer un plan de gobernanza. La gestión de Petroperú tiene que estar alineada al cumplimiento del mandato de los decretos de urgencia, se debe tomar decisiones comerciales, también debe gestionarse sus pasivos (deudas). Esto lo venimos coordinando.

Se cuestionó mucho el crédito conseguido para Petroperú...

Cuando se evaluó la necesidad de un crédito para evitar un mayor impacto a las cuentas fiscales –porque siempre se esperó que el gobierno central respalde a la empresa, sea transfiriendo recursos o avalando deuda– se planteó que sería bajo ciertas condiciones. Se dice que no es dinero del Tesoro, que solo es un aval de deuda, pero cuesta. Cuesta garantías. En el 2025 se dio un aval y terminamos pagando un monto muy alto solo en los intereses, algo de 1,000 millones de dólares, entonces, no puede decirse que no se usan recursos del Estado que, cuando avala un préstamo, pone en juego su grado de inversión. En mi rol de ministra de Economía planteamos al presidente (José Jerí), quien estuvo totalmente de acuerdo, emitir el decreto de urgencia (de reestructuración de Petroperú). Lo aprobado en el nuevo decreto de urgencia (DU) no se compara con ninguno de los salvatajes anteriores. El nuevo DU pone condiciones para entregar dinero o aval y se planteó hacer cambios en la gestión de la empresa. La entrega de los 2,000 mil millones de dólares está condicionada a que la empresa recupere su capacidad operativa. Hay temas muy urgentes que ponen en riesgo el valor de los activos que tiene la empresa, También el seguro para que pueda atender sus obligaciones con los bonistas, con empresas proveedoras, así como evitar poner en riesgo el nivel crediticio del Banco de la Nación. ProInversión debe aprobar el uso de los recursos.

¿Se aprueba cada desembolso?

Así es. Aún no se ha dado ninguno. El primer sustento ha sido por 500 millones de dólares, que está actualmente en evaluación. La empresa hizo una propuesta sobre obligaciones que se debe atender. El equipo de Proinversión lo ha revisado y creo que en estas semanas está por cerrar y se pueda hacer el desembolso. No se le dará a Petroperú para que pague, sino que se hará como una especie de fideicomiso. Va a pasar prácticamente directo a pagar las cuentas o las obligaciones que se seleccionen.

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Los trabajadores piden el pago de utilidades, lo que no es bien visto

Creo que es parte de las obligaciones que tiene la empresa, puede ser bien visto o no, los derechos laborales tienen que reconocerse. El tema es que cuando uno tiene escasos recursos, tiene que ser estratégico para usarlos, para no minar la productividad de la empresa. En cualquier empresa privada existen prioridades para atender. Entonces, Petroperú, por más que sea una empresa pública, tiene que seguir buenas prácticas de responsabilidad empresarial

Si la empresa necesita reinvertir para sobrevivir, ¿cómo paga utilidades?

Se establece una lista de prelación y primero se busca garantizar su productividad, su operatividad y en su momento, cuando existan condiciones, se podrá dar un beneficio. Entiendo que esa evaluación la hace la empresa. Conversé con un representantes del sindicato más grande y su directiva está informada de la situación de la empresa. Saben que si ellos minan esta solución, podría perderse la última oportunidad de que Petroperú recupere la importancia que tuvo. Saben que si ellos exigen ese pago de utilidades, poniendo en riesgo que ese recurso no se oriente para recuperar la operatividad de la empresa, es simplemente minar su propio futuro. Se les ha explicado y creo que es lógico que ellos tengan una expectativa, pero tienen que entender que primero es la empresa. Proinversión propone medidas y se discute con la gerencia de Petroperú, se llega a un acuerdo y en función a esto se autorizan las partidas a las cuales van a ir los desembolsos.

¿Hay esperanzas de que Petroperú pueden ir por el buen camino?

Sí, yo creo que estamos totalmente en ese camino. Hay dos decretos de urgencia que pueden tener sus cuestionamientos en el Congreso, incluso se discutió si observar o no. Por ahora eso no ha pasado. Nosotros seguimos firmes en eso, también con la confianza de que la nueva gestión que ingrese tiene una oportunidad de resolver un problema que tiene muchos años, de recuperar a Petroperú. Reducir el número de trabajadores es una tarea de la gerencia en Petroperú, no es que se haya avanzado mucho en esto, pero creo que el cambio de gestión también le dará la indicación a la nueva gerencia que eso debe acelerarse. Hay que reconocer que hay necesidad de optimizar la gestión de la empresa.

Se necesita potenciar la refinería Talara porque es la que dará caja y la empresa pueda atender sus obligaciones.

La revisión de nuestra estrategia de energía tiene que darse integralmente, tanto petróleo, como gas y todas las fuentes que se tiene y yo creo que va a ser clave que Petroperú esté lista para ser parte de esa nueva matriz energética que potencie la industrialización en el país. Confío que el gobierno que entre lo verá así y debemos preparar a Petroperú para que juegue este rol.

El Niño está presente y faltan obras de contención, ¿una salida rápida será aplicar Obras por Impuesto (OxI)?

Este 8 de julio, Proinversión tendrá un evento enfocado en cómo usar las potencialidades que tiene Obras por Impuestos para atender rápidamente las obras de contención. Lo vamos a hacer con participación del CENEPRED (Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres) y el INDECI (Instituto Nacional de Defensa Civil) porque queremos mostrarle a los gobernadores y a los alcaldes dónde y cómo va a golpear (El Niño), cómo se puede estar mejor preparado para afrontarlo. OxI ahora permite contratar (servicio) maquinarias para limpiar canales, quebradas. De repente desarrollar pequeñas obras, como canalizar ríos para reducir el impacto en vidas y en las propiedades. OxI es la salida rápida para disminuir el impacto de El Niño porque tiene plazo más acotado, pero riguroso porque tiene la participación de la Contraloría.

Ampliar el Presupuesto 2026 con más de S/ 9,000 millones es dejar una bomba de tiempo a los siguientes gobiernos?

Dependiendo de qué contenido tenga ese crédito suplementario. Un crédito suplementario se aprueba en la medida que tengas mayores ingresos. Lo positivo de nuestra economía es que tiene esa prospectiva de generación de mayores ingresos.

Los súperciclos de precios altos de metales terminan...

Correcto. En estos espacios es bueno promover el ahorro, hemos tenido en su momento, un fondo, pero no podemos negar la necesidad que tiene nuestro país de financiar las obras paralizadas que hay en todo el país. Este año, cuando estaba en el MEF, hacíamos una medición y teníamos como 12 mil proyectos que necesitaban más de S/21 mil millones para ser terminados. Tenía que abordarse sí o sí porque, mientras una obra está paralizada, el Estado ya puso parte del dinero para esa obra y ese dinero no le está produciendo ni un sol de rédito, por el contrario, se está deteriorando mientras más tiempo este paralizado. Entonces, urgente es que, por ejemplo, ese recurso adicional que se inyecte al presupuesto, que vaya dirigido a financiar la continuidad de obras. Eso es clave.

De otro lado, la seguridad hace agua en el país...

Es otro tema estratégico y transversal a abordar. Salimos con miedo a trabajar y el que pierde es el país porque te vuelves menos productivo, porque se toma decisiones más conservadoras, de repente, de inversión. Entonces, el Estado tiene que garantizar la seguridad para la inversión, para que podamos hacer nuestras vidas y la vida económica fluya. Estoy segura que va a ser una prioridad del gobierno entrante.

Pero hay poco presupuesto para combatir la inseguridad.

El presupuesto está. Lo que creo que se tiene que hacer mejor, y no solo en el sector seguridad, es articular. Se entrega presupuesto a los ministerio, a los gobiernos regionales y locales, y cada uno invierte en algo que puede ser redundante. Pero si todos sumaran para un solo proyecto, sería mucho más productivo. Entonces, sí se necesita mejorar la articulación de las inversiones. Se tiene que generar las capacidades dentro de los gobiernos regionales y locales, y empoderarlos, es un trabajo que tiene que iniciarse, de repente lo hemos dejado un poco retrasado. Pero tenemos una oportunidad, porque no solo estamos cambiando al gobierno central, sino que tendremos elecciones en octubre para cambiar a las autoridades regionales y locales. Se tendrá la oportunidad de gestionar juntos y construir mejor ese relacionamiento de articulación. La relación de articulación no es sentarnos en una mesa y ver cuánto te voy a dar a ti, gobierno regional. Eso no es. Es un poco decidir: oye, en este territorio o en este macroterritorio, porque ahora hay que pensar así, ya no tanto por, por departamentos, sino por un macroterritorio. Lo primero que tiene que pasar es definir las prioridades. Todos van a querer llevar inversiones para sus respectivos lugares, pero es algo irreal. Se tiene que decidir por un proyecto estratégico en una u otra macrorregión, se irá conectando las inversiones, se irá construyendo una red de inversiones y que genere esa mejora en la calidad de vida del ciudadano.

¿Considera que el Reinfo debe de terminar y tener una Ley Mape?

Nunca una decisión le va a gustar a todos. Lo que tiene que ponerse por encima es el bien común y el bien común es lo que tiene que privilegiar en una decisión. En este caso puntual, no me gusta cuando algo se amplía solo porque alguien está reclamando en la puerta, esto se debe desterrar. Una decisión tiene que estar sustentada en criterios técnicos, privilegiando el bien común, conversando también con los grupos de interés que están alrededor, pero todos tenemos que entender que el bien común tiene que privilegiarse. En su momento conversamos con algunas personas que planteaban la ampliación del Reinfo. Tampoco se debe diseñar una ley tan arbitraria, sin escuchar a todas las partes y sin gradualidad. Seguir ampliando el Reinfo es retroceder, pero aprobando una ley es para avanzar.