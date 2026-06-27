Los trabajadores del régimen CAS podrían no recibir la gratificación ni la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) si el Congreso no aprueba un mecanismo de implementación gradual de estos beneficios, advirtió el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Esta advertencia se produjo luego de que la Comisión de Presupuesto retirara del predictamen del crédito suplementario la propuesta presentada por el Ejecutivo.

El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, indicó que el Gobierno espera conocer la nueva propuesta del Parlamento.

“Veamos la contrapropuesta de ellos. Lo que hemos visto hasta ahora es que se ha retirado el artículo. La justificación que esbozaron es que esto es una ley del Congreso y que debe ser evaluada y aplicada por el Ejecutivo”, manifestó para RPP.

También remarcó que el Ejecutivo no se opone al otorgamiento de estos beneficios, siempre que exista una aplicación progresiva que permita financiarlos.

El titular del MEF sostuvo que, de no corregirse la norma, los trabajadores podrían quedarse sin recibir ambos conceptos.

“Si no se corrige o aprueba bajo mecanismos de progresividad, lo peor que puede pasar es que no cobren nada porque la ley anterior fue derogada. Están perdiendo soga y cabra, y esto no debería ocurrir, sobre todo si estamos hablando de trabajadores del Estado”, afirmó.