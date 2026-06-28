La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, mantiene el primer lugar en el conteo oficial de la segunda vuelta presidencial, según el último reporte publicado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Con el 99.989% de actas contabilizadas, Fujimori obtiene el 50.134% de los votos válidos, mientras que el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, alcanza el 49.866%. La actualización corresponde a las 12:40 p.m. del 28 de junio de 2026.

Los resultados difundidos por la ONPE muestran el siguiente panorama:

Keiko Fujimori (Fuerza Popular): 50.134% — 9′222,209 votos

50.134% — Roberto Sánchez (Juntos por el Perú): 49.866% — 9′173,018 votos

La diferencia entre ambos candidatos es de 49,191 votos a favor de Fujimori.

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¿Cuántas actas ya fueron contabilizadas?

Según el reporte oficial, la ONPE ha contabilizado 92,756 actas de un total de 92,766 correspondientes a la elección presidencial. Asimismo, 10 actas se encuentran para envío al Jurado Electoral Especial (JEE), mientras ya no quedan actas pendientes de contabilización.