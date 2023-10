En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora este 10 de octubre, es necesario recordar que la salud mental gobierna nuestro estado de ánimo, perspectiva, relaciones y capacidad para hacer frente a la vida cotidiana.

Sin embargo, aunque es posible mejorar el bienestar mental a través de muchas actividades, la ansiedad y la depresión son las enfermedades mentales más comunes y parecen ir en aumento. De acuerdo con el estudio de Estado Situacional de la Depresión en el Perú, cerca del 10% de los peruanos tiene episodios de depresión cada año, siendo principalmente las mujeres las impactadas por esta situación de salud mental. Así mismo, solo el 13% de las personas recibió atención oportuna.

¿Cuáles son las causas de los problemas de salud mental?

Si tiene antecedentes familiares de problemas de salud mental, por ejemplo, es más probable que corra el riesgo de desarrollar un problema de salud mental.

Los factores externos también entran en juego: el estrés a largo plazo puede erosionar la salud mental, mientras que las experiencias traumáticas pueden afectar profundamente la química cerebral.

¿Cuáles son los síntomas de los problemas de salud mental?

“Uno de los problemas de salud mental más frecuente en nuestro medio son los trastornos del ánimo”, afirma Dr. Rodolfo Philippi, psiquiatra miembro del Instituto de Psicofarmacología Aplicada en Chile.

Cambios de humor, dificultades para gozar y disfrutar lo cotidiano o sentimientos de tristeza o vacío.

Estos síntomas pueden acompañarse con cambios en el apetito, alteraciones en el sueño, como dormir más de lo habitual o mucho menos, falta de energía, dificultades de memoria, concentración o sensación de no poder desconectar.

A su vez todos estos síntomas impiden realizar tareas cotidianas como ir al trabajo o al colegio generando agobio o bien un esfuerzo superior al previo para poder lograrlo.

Asimismo, puede haber síntomas físicos. Los problemas de salud mental también pueden provocar palpitaciones, opresión en el pecho, dolores inexplicables y aumento o pérdida de peso”.

En el Día Mundial de la Salud Mental, ¿cómo iniciar un proceso sanador?

Si no se controlan, los problemas de salud mental pueden dificultar la vida cotidiana, el trabajo y el mantenimiento de los contactos sociales. El efecto dominó en la salud física expone a las personas con problemas de salud mental a un mayor riesgo de otras enfermedades crónicas, como afecciones cardiovasculares y metabólicas. Por eso es esencial estar atento a sus sentimientos y buscar ayuda a la primera señal de preocupación. Pero a menudo, las personas se avergüenzan de pedir ayuda.

“El estigma en torno a los síntomas de salud mental puede impedir que las personas vean a su profesional de la salud”, dice Álvaro Rojas, doctor Médico de Abbott en Latinoamérica. “Existe la percepción de que eres débil si necesitas ayuda, lo cual simplemente no es el caso. Como cualquier enfermedad, la salud mental requiere la atención, el diagnóstico y la terapia adecuados para ayudarlo a recuperar el equilibrio en su vida”.

Hábitos que mejoran el estado de ánimo

Sencillos cambios en el estilo de vida pueden ayudar a mejorar la salud mental. “Una dieta nutritiva favorece una química cerebral sana, mientras que los alimentos azucarados y el alcohol pueden empeorar los cambios de humor, por lo que es mejor evitarlos. Es importante tener un sueño nocturno reparador en un horario adecuado” dice el Dr. Rodolfo Philippi.

El ejercicio también es una buena idea. “La investigación muestra que los ejercicios regulares pueden ser beneficiosos para las personas con depresión”, dice el experto de Abbott. “La actividad física no solo distrae tu mente de las preocupaciones, sino que también aumenta los niveles de sustancias químicas cerebrales que te hacen sentir bien y te levantan el ánimo”. No tiene que ser una maratón, incluso los paseos regulares por el parque pueden ayudarlo a sentirse más optimista[8]. Incluso si no tiene ganas de conversar, pasar tiempo con sus seres queridos puede ser de gran ayuda.”

“Con el consejo de su médico y el apoyo de las personas que lo rodean, puede recuperar su bienestar mental y llevar una vida plena y gratificante”, concluye Rojas.

Cuidar tu salud mental es importante. Así que sé paciente, sé amable contigo mismo y no tengas miedo de buscar ayuda si la necesitas.

