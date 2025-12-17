La influenza A H3N2 forma parte de los virus que circulan durante la temporada de gripe y suele generar confusión por compartir síntomas con otras infecciones respiratorias.

Fiebre, tos y dolor de garganta aparecen también en el resfriado común y en el COVID-19, lo que impide identificar con certeza la enfermedad solo a partir de la observación clínica, según advierten organismos internacionales de salud.

Uno de los rasgos más frecuentes del H3N2 es su inicio brusco. El cuadro suele manifestarse de manera repentina, acompañado de fiebre elevada, dolores musculares intensos y una sensación marcada de cansancio.

A diferencia del resfriado, cuyos síntomas aparecen de forma gradual y suelen ser leves, la influenza tiende a generar mayor malestar general desde las primeras horas.

La coincidencia de signos entre la influenza A H3N2, el COVID-19 y otras infecciones respiratorias complica el diagnóstico sin apoyo de laboratorio. Pruebas rápidas o moleculares permiten confirmar el virus causante, ya que características como la pérdida del olfato o del gusto no siempre están presentes y, en algunos casos, han disminuido en cuadros recientes de COVID-19.