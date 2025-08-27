La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) del Ministerio de Salud advirtió que el consumo de medicamentos durante la lactancia materna solo debe realizarse bajo indicación médica, debido a que ciertos productos pueden provocar efectos adversos tanto en el bebé como en la madre.

“Algunos medicamentos que pasan por la leche materna pueden ocasionar al bebé daños en el sistema nervioso, cambios de conducta, alteración del crecimiento, anemia o incluso cambios en el sabor de la leche, por lo que se debe consultar a un profesional de la salud antes de tomar algún medicamento, incluso en aquellos de venta libre”, señaló Iván Solís, jefe del Equipo de Uso Racional de Medicamentos de la Digemid.

El especialista advirtió además que algunos fármacos pueden disminuir la producción de leche, afectando la salud del recién nacido. Por ello, recomendó que durante cualquier tratamiento farmacológico las madres estén atentas a cambios en el comportamiento del bebé y, de ser necesario, acudan de inmediato a su médico para evaluar la suspensión o cambio del medicamento.

Estas recomendaciones se emitieron en el marco de la conmemoración de la Semana de la Lactancia Materna en el Perú, en la cual el Ministerio de Salud viene impulsando actividades de sensibilización para promover una práctica segura y saludable.

