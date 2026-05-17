La melatonina se ha convertido en uno de los productos más buscados en farmacias y plataformas digitales por personas que buscan mejorar su descanso.

Su comercialización en formatos como tabletas, gotas y gomitas ha reforzado la idea de que puede resolver cualquier problema relacionado con el sueño.

Sin embargo, especialistas advierten que la melatonina no funciona como un sedante convencional.

Especialista aclara cómo actúa la melatonina

El Dr. Darwin Vizcarra, neurólogo y especialista en Medicina del Sueño de Clínica San Felipe, explicó que la melatonina es una hormona producida naturalmente por el organismo para regular el ciclo sueño-vigilia.

“La melatonina no induce el sueño como lo hace un medicamento para el insomnio. Su función es regular el ritmo circadiano”, señaló el especialista.

Por ello, su uso tiene indicaciones específicas y no siempre resulta efectiva frente a todos los tipos de insomnio.

¿Cuándo sí puede ayudar la melatonina?

Según el especialista, la melatonina suele recomendarse principalmente en casos como:

Jet lag o cambios de horario

Trabajo en turnos nocturnos

Retraso de fase del sueño en adolescentes

Algunos casos de adultos mayores con menor producción natural de melatonina

En estas situaciones, la hormona ayuda a reorganizar el reloj biológico del organismo.

Cuándo no suele ser efectiva

El Dr. Vizcarra indicó que la efectividad de la melatonina es limitada cuando el insomnio está relacionado con:

Estrés

Ansiedad

Hábitos inadecuados de sueño

Problemas emocionales persistentes

“El error más común es pensar que cualquier dificultad para dormir se resuelve con una pastilla”, advirtió.

Riesgos de consumir melatonina sin supervisión

El especialista señaló que el uso inadecuado puede llevar a errores frecuentes como:

Tomarla en horarios incorrectos

Consumir dosis mayores a las necesarias

Mantener el uso prolongado sin diagnóstico médico

Aunque no genera dependencia química clásica, sí puede producir dependencia psicológica.

Además, algunas personas pueden experimentar efectos adversos como:

Somnolencia diurna

Dolor de cabeza

Mareos

Molestias gastrointestinales

¿Cuándo acudir al médico?

El neurólogo recomendó buscar evaluación médica cuando:

La dificultad para dormir dura más de tres semanas

Existen despertares frecuentes

El sueño no resulta reparador

Hay ronquidos intensos o pausas respiratorias

Se presentan síntomas de ansiedad o depresión

“La popularidad de la melatonina refleja la búsqueda de soluciones rápidas frente a un problema cada vez más frecuente”, concluyó.