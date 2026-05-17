La melatonina se ha convertido en uno de los productos más buscados en farmacias y plataformas digitales por personas que buscan mejorar su descanso.
Su comercialización en formatos como tabletas, gotas y gomitas ha reforzado la idea de que puede resolver cualquier problema relacionado con el sueño.
Sin embargo, especialistas advierten que la melatonina no funciona como un sedante convencional.
Especialista aclara cómo actúa la melatonina
El Dr. Darwin Vizcarra, neurólogo y especialista en Medicina del Sueño de Clínica San Felipe, explicó que la melatonina es una hormona producida naturalmente por el organismo para regular el ciclo sueño-vigilia.
“La melatonina no induce el sueño como lo hace un medicamento para el insomnio. Su función es regular el ritmo circadiano”, señaló el especialista.
Por ello, su uso tiene indicaciones específicas y no siempre resulta efectiva frente a todos los tipos de insomnio.
¿Cuándo sí puede ayudar la melatonina?
Según el especialista, la melatonina suele recomendarse principalmente en casos como:
- Jet lag o cambios de horario
- Trabajo en turnos nocturnos
- Retraso de fase del sueño en adolescentes
- Algunos casos de adultos mayores con menor producción natural de melatonina
En estas situaciones, la hormona ayuda a reorganizar el reloj biológico del organismo.
Cuándo no suele ser efectiva
El Dr. Vizcarra indicó que la efectividad de la melatonina es limitada cuando el insomnio está relacionado con:
- Estrés
- Ansiedad
- Hábitos inadecuados de sueño
- Problemas emocionales persistentes
“El error más común es pensar que cualquier dificultad para dormir se resuelve con una pastilla”, advirtió.
Riesgos de consumir melatonina sin supervisión
El especialista señaló que el uso inadecuado puede llevar a errores frecuentes como:
- Tomarla en horarios incorrectos
- Consumir dosis mayores a las necesarias
- Mantener el uso prolongado sin diagnóstico médico
Aunque no genera dependencia química clásica, sí puede producir dependencia psicológica.
Además, algunas personas pueden experimentar efectos adversos como:
- Somnolencia diurna
- Dolor de cabeza
- Mareos
- Molestias gastrointestinales
¿Cuándo acudir al médico?
El neurólogo recomendó buscar evaluación médica cuando:
- La dificultad para dormir dura más de tres semanas
- Existen despertares frecuentes
- El sueño no resulta reparador
- Hay ronquidos intensos o pausas respiratorias
- Se presentan síntomas de ansiedad o depresión
“La popularidad de la melatonina refleja la búsqueda de soluciones rápidas frente a un problema cada vez más frecuente”, concluyó.