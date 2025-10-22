La menopausia precoz afecta entre el 1% y el 3% de las mujeres en edad fértil y puede presentarse incluso antes de los 40 años. Esta condición, que implica el cese prematuro de la función ovárica, tiene efectos hormonales y reproductivos más severos que la menopausia natural, por lo que su detección temprana resulta fundamental para preservar la salud femenina.

“La menopausia precoz puede presentarse incluso en mujeres de 20 o 30 años. No es exclusiva de quienes se acercan a los 40, y por eso es vital conocer las señales de alerta y acudir al médico ante cualquier irregularidad menstrual prolongada”, señaló el Dr. Freddy Rojas, docente de Medicina Humana de la Universidad Norbert Wiener, en el marco del Día Mundial de la Menopausia, que se conmemora cada 18 de octubre.

Causas más frecuentes

El especialista explicó que entre los principales factores que pueden causar la menopausia precoz se encuentran:

Genética: antecedentes familiares de menopausia temprana.

Enfermedades autoinmunes: como tiroiditis o lupus, donde el sistema inmunológico ataca los ovarios.

Tratamientos médicos agresivos: quimioterapia, radioterapia o cirugías que afecten directamente los ovarios.

Trastornos cromosómicos: como los síndromes de Turner o X frágil, asociados al cese prematuro de la función ovárica.

En algunos casos, la causa no se logra identificar, denominándose insuficiencia ovárica idiopática.

Síntomas de alerta

Algunos signos que pueden indicar la presencia de menopausia precoz incluyen:

Irregularidades menstruales o ausencia prolongada de la regla.

Sofocos y sudoraciones nocturnas.

Cambios de humor, irritabilidad o tristeza.

Sequedad vaginal y disminución del deseo sexual.

Dificultad para dormir, dolores de cabeza o palpitaciones.

El diagnóstico se confirma con análisis hormonales, principalmente al detectar niveles elevados de FSH (hormona foliculoestimulante) y niveles bajos de estrógenos.

Desmintiendo mitos sobre la menopausia precoz

❌ “Solo afecta a mujeres mayores de 40 años.” → Falso. Puede presentarse desde los 20 años.

❌ "Es igual que la menopausia natural." → Falso. Al ser prematura, sus efectos hormonales y reproductivos son más intensos.

❌ "No hay tratamiento posible." → Falso. Existen terapias hormonales y tratamientos que alivian los síntomas y mejoran la calidad de vida.

❌ "Si tienes menopausia precoz no podrás ser madre." → Falso. Aunque la fertilidad se reduce, hay opciones como la fecundación in vitro, la donación de óvulos e incluso embarazos espontáneos en algunos casos (5%–10%).

Prevención y cuidados

“Aunque la menopausia precoz no siempre puede prevenirse, es posible reducir sus síntomas y el riesgo de desarrollar enfermedades asociadas, como la osteoporosis o los problemas cardíacos, con un estilo de vida saludable”, afirmó el especialista de la Universidad Norbert Wiener.

Entre sus recomendaciones destacan:

Mantener una alimentación balanceada , rica en calcio y vitamina D.

Practicar ejercicio físico de forma regular.

. Evitar el tabaco y el consumo excesivo de alcohol.

Realizar chequeos médicos periódicos para controlar la salud hormonal y ósea.

La educación y la conversación abierta sobre la menopausia precoz son esenciales para romper los tabúes y promover el autocuidado femenino.