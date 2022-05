La satiriasis es el nombre que se le da a la adicción sexual, una necesidad incontrolable por el sexo de cualquier tipo-relaciones íntimas con otras personas, masturbación o pornografía- que se manifiesta en los hombres.

La psicóloga y sexóloga, Elizabeth Aliaga, explica que quienes padecen esta patología, en ocasiones, no pueden realizar ninguna otra actividad en el área laboral, familiar, etc. Según la experta, el hombre con este trastorno psicológico, muchas veces, llega a tener un buen rendimiento en la cama, alcanzar orgasmos y disfrutar sexualmente, sin embargo, no queda satisfecho o el acto no llena sus expectativas sexuales ni emocionales.

Sobre cómo se manifiesta, entre las conductas típicas que realiza un sujeto adicto al sexo destaca la estimulación genital frecuente, la cual puede derivar en heridas o problemas a nivel dérmico (como enrojecimiento del pene). Asimismo, invierte mucho tiempo en cibersexo y tiene incapacidad para contener los impulsos sexuales.

CONSECUENCIAS

”Si el individuo no logra satisfacer su urgencia sexual, puede ser propenso a desencadenar irritabilidad, insomnio, inquietud, angustia, ansiedad y hasta depresión”, menciona la especialista. También provoca problemas laborales o profesionales, debido a su falta de concentración, reiteradas ausencias en el trabajo o actitudes peligrosas hacia sus compañeros o clientes. Además como disminuye el disfrute del sexo, las fantasías se vuelven cada vez más enfermizas y se pierde el placer con la pareja. Haciendo que esta lo deje por temor a que le hagan daño.

qué hacer. Si cuánto más pase el tiempo sin aceptar que se tiene un problema, más difícil será recuperarse. “Se requiere de mucho compromiso por parte de la persona que la padece. Es fundamental que quienes la rodean sirvan de apoyo”, indicó Aliaga. Agrega que el trastorno requiere un tratamiento psicoterapéutico y psicoeducativo. Además de chequeos médicos previos. La doctora detalla que aunque las causas o factores son inciertos, estudios coinciden en que este problema es provocado por desórdenes en el cerebro.

