Google anunció la expansión de las nuevas funciones de inteligencia artificial de Gemini en Chrome para usuarios de Latinoamérica, África y Medio Oriente.

La actualización incorpora herramientas diseñadas para facilitar la búsqueda, comprensión y gestión de información directamente desde el navegador, reduciendo la necesidad de cambiar entre pestañas o aplicaciones.

Las funciones están impulsadas por las capacidades de Gemini 3.1 y estarán disponibles inicialmente en computadoras de escritorio y dispositivos iOS. En Android, los usuarios podrán activar Gemini mientras utilizan Chrome y otras aplicaciones mediante el botón de encendido del dispositivo.

Asistencia inteligente sin salir de la página web

Una de las principales novedades es la incorporación de Gemini dentro del panel lateral de Chrome.

Esta función permite resumir artículos extensos, responder preguntas sobre el contenido de una página web, generar cuestionarios para estudiar o recuperar información de sitios visitados anteriormente, sin necesidad de abrir nuevas pestañas.

Según Google, el objetivo es que los usuarios puedan interactuar con la información mientras mantienen el contexto de navegación.

Integración con Gmail, Maps, Calendar y YouTube

Gemini en Chrome también amplía la conexión con otros servicios del ecosistema de Google.

Los usuarios podrán interactuar con aplicaciones como Gmail, Google Maps, Google Calendar y YouTube desde el propio navegador.

Entre las funciones destacadas figura la posibilidad de redactar correos electrónicos desde el panel lateral, consultar ubicaciones en Maps, programar reuniones en Calendar o resumir los puntos clave de videos alojados en YouTube.

Además, Gemini podrá recordar el contexto de conversaciones previas y ofrecer respuestas personalizadas mediante la función denominada Inteligencia Personal, que integra información de Gmail, Fotos, YouTube y el Buscador.

Comparación de información entre múltiples pestañas

Otra de las mejoras permite a Gemini analizar varias pestañas abiertas al mismo tiempo.

Esto facilitará tareas como comparar productos, consolidar investigaciones o generar tablas con información relevante extraída de distintos sitios web.

Google señala que la herramienta está orientada a simplificar procesos que normalmente requieren revisar manualmente múltiples fuentes de información.

Nano Banana llega integrado a Chrome

La actualización también incorpora Nano Banana directamente dentro del navegador.

La tecnología permite modificar imágenes visibles en la página web mediante instrucciones escritas en lenguaje natural, sin necesidad de descargar archivos ni utilizar aplicaciones externas.

Entre los usos propuestos se encuentra la simulación de diseños de interiores, cambios visuales en productos o transformaciones gráficas rápidas para apoyar procesos creativos.

Seguridad reforzada frente a amenazas basadas en IA

Google informó que las nuevas capacidades fueron desarrolladas bajo un enfoque de seguridad desde su diseño.

La compañía indicó que sus modelos fueron entrenados para detectar amenazas conocidas, incluidos intentos de manipulación mediante inyección de prompts.

Asimismo, determinadas acciones sensibles, como enviar correos electrónicos o crear eventos en calendarios, requerirán confirmación explícita por parte del usuario.

La empresa aseguró que Chrome continuará recibiendo actualizaciones automáticas para responder rápidamente a nuevas amenazas y fortalecer las medidas de protección.

Una expansión gradual para nuevos usuarios

La llegada de Gemini a Chrome forma parte de la estrategia de Google para incorporar inteligencia artificial generativa directamente en las herramientas de uso cotidiano.

La compañía adelantó que durante los próximos meses continuará ampliando la disponibilidad de estas funciones a más regiones, idiomas y dispositivos.