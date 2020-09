Tener una cuenta en Facebook, Instagram o cualquier otra red social es fundamental en esta era digital, no solo para destacar nuestra vida social, sino también para posicionar un emprendimiento. Pero, ¿cuáles son las claves para aprovechar al máximo estas plataformas?

Rocío Pacora, docente de Comunicación Digital Integral de Educación Continua de la Universidad de San Martín de Porres, explica que las técnicas de marketing online se han vuelto más efectivas por la “nueva normalidad” y el internet ha ayudado a socializar más con los clientes. No obstante, la experta destaca que no es una tarea sencilla.

“Primero hay que saber cuál es el perfil de la audiencia a la que apuntamos. Luego, entender qué beneficio nos ofrece Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok, y así hacer un contenido innovador para el público. Y, por último, tener presencia en una o dos redes sociales”, señala Pacora.

Comunicación ordenada

Antes de elegir o utilizar una plataforma debe investigar: ¿qué están haciendo sus competidores? Por ejemplo, las Pymes necesitan darles identidad a sus marcas y pueden hacerlo mediante las páginas sociales. Sin embargo, es necesario que la comunicación sea ordenada (si ofrece casacas y su logo es de un color, en la página también debe ser igual, sino el cliente se confunde y pierde identidad).

También ayuda ser positivo, actualizar con frecuencia la aplicación que utiliza (2 o 3 veces a la semana), conocer a los seguidores, no ser un robot (responder rápido y no mandarlos al desvío), no ser elitista, comprometerse con causas solidarias, etc.

Al respecto, en lo personal, la consultora en Gestión Estratégica aconseja tener un perfil en LinkedIn y colocar los logros obtenidos, así los reclutadores tengan una idea de quien van a contratar.

Caída Facebook e Instagram. (Foto: Reuters).

Tenga en cuenta

Herramientas: Sino tiene tiempo para actualizar la página, use aplicaciones como Buffer o Hootsuite y Schedugram.

Spam: No utilice los hashtags que en ese momento sean tendencia para promocionar un contenido.

Títulos: Capte la atención con titulares llamativos y así los clientes podrán compartir su publicación.

Prohibido: Evite colocar en las redes sociales frases racistas y exponer su vida privada (fiestas, escándalos de pareja, etc.).