La Fundación Cultural del Banco de la Nación invita al público a participar en la Conferencia–Taller Cultivo Urbano del Pallar Moche (Phaseolus lunatus), una experiencia teórico-práctica que propone reconectar con uno de los legados bioculturales más antiguos de los Andes Centrales. A través del conocimiento histórico y la práctica directa, los asistentes descubrirán el valor alimentario, cultural y simbólico de esta semilla ancestral. La iniciativa, impulsada por el proyecto Rutas Nómadas, convoca a sumarse activamente a la recuperación del Pallar Moche, promoviendo identidad, memoria colectiva y cultivo sostenible en espacios urbanos. En el marco de su labor de promoción y difusión del patrimonio cultural, artístico y educativo del país, La Fundación Cultural del Banco de la Nación realizará la Conferencia – Taller CULTIVO URBANO DEL PALLAR MOCHE (Phaseolus lunatus), una actividad de carácter teórico – práctico orientada a la revalorización de uno de los legados bioculturales más antiguos de los Andes Centrales.El Pallar Moche (Phaseolus lunatus), es una leguminosa domesticada y consumida desde hace más de siete mil años, forma parte fundamental de la historia alimentaria y cultural de las primeras sociedades andinas. No obstante, en la actualidad, su cultivo y consumo han quedado relegados, siendo poco conocidos por gran parte de la población. Frente a esta realidad, la actividad busca generar conciencia y valoración positiva sobre esta semilla ancestral, promoviendo su recuperación y preservación.

Conferencia – taller sobre el Pallar Moche

La Conferencia – taller se enmarca en las acciones desarrolladas por el proyecto de caminatas e interpretación del Patrimonio Rutas Nómadas, iniciativa que desde el año 2013 impulsa diversas estrategias de investigación, difusión y sensibilización orientadas a la recuperación del Pallar Moche. A lo largo de los años, esta propuesta ha sido presentada en distintos espacios culturales y educativos, convocando a públicos diversos y fomentando el interés por el cultivo urbano de esta especie.Como resultado de estas experiencias, se ha conformado la Red del Pallar Moche, una comunidad de participantes que comparten aprendizajes, testimonios y prácticas vinculadas al cultivo de esta leguminosa. Actualmente, más de mil personas forman parte de esta red, contribuyendo activamente a la continuidad y expansión de la iniciativa. Asimismo, en el año 2017 se publicó la primera Guía de cultivo urbano del Phaseolus lunatus, difundida a través de la revista Pueblo Continente de la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo, la cual se ha convertido en una herramienta clave para los participantes de los talleres.La actividad se desarrollará en dos etapas. En la primera, se abordará el contexto histórico, el proceso de domesticación y el uso del Pallar Moche en las sociedades prehispánicas, así como los fundamentos del cultivo urbano de esta leguminosa. En la segunda parte, de carácter práctico, se proporcionarán los materiales necesarios para la germinación in situ de la semilla. Al finalizar, los participantes podrán llevar consigo un ejemplar en proceso germinativo para continuar su cultivo en casa y replicar la experiencia en su entorno familiar y social.El taller será dictado por el arqueólogo Víctor Corcuera Cueva, director del proyecto de caminatas e interpretación del patrimonio Rutas Nómadas, licenciado en Arqueología por la Universidad Nacional de Trujillo y Guía Oficial de Turismo por el ISTE Trujillo. Actualmente se desempeña como Mediador Cultural en el Centro Internacional del Arte Parietal Lascaux IV, en Montignac, Francia.

Compromiso y responsabilidad con lo propio

Asistir a talleres que revalorizan la cultura propia y la identidad resulta fundamental en un contexto en el que muchas tradiciones han sido relegadas u olvidadas. Estas experiencias permiten reconocer el valor de los saberes ancestrales, comprender su vigencia y fortalecer el vínculo con nuestra historia colectiva. Actividades como el cultivo del Pallar Moche no solo transmiten conocimiento, sino que fomentan la participación activa, la memoria compartida y el compromiso con la preservación del patrimonio cultural como base de una identidad viva y consciente. Con esta actividad, la Fundación Cultural del Banco de la Nación reafirma su compromiso con la difusión del patrimonio cultural y la promoción de iniciativas que fortalecen la memoria, la identidad y el conocimiento de las tradiciones ancestrales del país.