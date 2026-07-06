El Festival de Cine de Trujillo (FECIT) abrió oficialmente la convocatoria nacional para participar en su 13.ª edición, que se desarrollará del 16 al 24 de octubre de 2026. Las inscripciones estarán habilitadas hasta el 6 de septiembre y podrán realizarse mediante la plataforma Festhome o a través del enlace oficial del festival.

Considerado uno de los principales encuentros cinematográficos descentralizados del país, el FECIT reúne cada año a realizadores, productores, artistas y público especializado para promover el cine peruano desde la región norte.

Competencia para largometrajes y cortometrajes

La competencia oficial incluirá las categorías de Ficción y Documental, tanto para largometrajes como cortometrajes.

En ambas modalidades se otorgarán los reconocimientos a:

Mejor Largometraje.

Mejor Cortometraje.

Menciones especiales, si el jurado lo considera pertinente.

Premio de la Asociación Peruana de Prensa Cinematográfica (APRECI).

Premio del Público.

Podrán participar producciones peruanas de tema libre terminadas entre 2024 y 2026, que no hayan competido anteriormente en el FECIT.

Asimismo, las películas deberán presentarse en español o contar con subtítulos en ese idioma cuando corresponda. Los costos del subtitulado serán asumidos por los productores.

Requisitos para participar

El festival informó que podrán concursar películas estrenadas comercialmente en el Perú, siempre que cumplan con las bases establecidas.

Los requisitos principales son:

Largometrajes: entre 60 y 150 minutos.

entre 60 y 150 minutos. Cortometrajes: duración máxima de 30 minutos.

De manera excepcional, el comité de selección podrá programar mediometrajes si lo considera pertinente.

Las obras seleccionadas serán notificadas a sus realizadores mediante correo electrónico y formarán parte de las exhibiciones gratuitas programadas durante el festival.

Regresa el concurso “Semillero de Cine Peruano”

Como parte de la programación, el FECIT también anunció el regreso de “Semillero de Cine Peruano”, concurso dirigido a estudiantes de la región La Libertad.

La convocatoria está abierta para alumnos de universidades, institutos, escuelas superiores e instituciones educativas secundarias que hayan realizado cortometrajes de ficción o documental.

Solo podrán participar producciones liberteñas de tema libre concluidas entre 2025 y 2026, con una duración máxima de 20 minutos, y que no hayan formado parte de ediciones anteriores del festival.

Selección y premiación

Las obras inscritas serán evaluadas por un Comité Seleccionador, que definirá los trabajos que integrarán la Competencia Oficial del Semillero.

Posteriormente, el festival anunciará la lista de películas seleccionadas y a los integrantes del jurado encargado de elegir al Mejor Cortometraje del Semillero de Cine Peruano FECIT 2026.

La organización precisó que tanto las decisiones del comité como del jurado serán independientes e inapelables.