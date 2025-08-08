La Feria Internacional del Libro de Lima 2025 cerró con una cifra histórica: más de 540 mil asistentes, superando la meta inicial de medio millón. En su edición 29, el evento reafirmó su lugar como el principal espacio cultural del país, con una programación diversa y una amplia oferta editorial.
La feria contó con más de 250 stands y más de 1,000 actividades. Autores internacionales como Elisabet Benavent, Rodrigo Blanco Calderón y Fernando Iwasaki participaron gracias al programa PICE-Movilidad 2025, fortaleciendo el vínculo entre lectores y escritores de distintas partes del mundo.
A continuación, los libros más buscados por categoría durante la FIL Lima 2025:
Libros más buscados por categoría
Literatura Infantil
- Catalina. Una capibara pequeña, cojita, miope – Edgar “Fabulinka” Bendezú
- Mi amigo Invisible – Grillo
- El sueño del pongo – José María Arguedas / Chiara Ficarelli
- Tres palabritas – Willy Del Pozo
- Cazador de pulgas – Daniel Maguiña
Literatura Juvenil
- Etéreo – Joana Marcús
- La última vez que pienso en ti – Blue Jeans
- Una maldita confusión – América Rodas
- Brothers by blood – Gabriela Macchi Varela
- El perfume del rey – Karine Bernal
- Amanecer en la cosecha – Suzanne Collins
- Una galaxia pop llamada One Piece – J. J. Maldonado
Autoayuda y Desarrollo Personal
- La casa te elige a ti – Rosa María Cifuentes
- Almas conectadas – Frank Mendizábal
- Todo en orden – Elmer Huerta
- Ventas salvajes 2 – Sergio Meléndez
- Mentalidad millonaria – José Verona
- Cómo mandar a la mierda de forma educada – Alba Cardalda
Novela
- El loco de Dios en el fin del mundo – Javier Cercas
- El principio del mundo – Jeremías Gamboa
- Mi nombre es Emilia Del Valle – Isabel Allende
- Travesuras de la niña mala – Mario Vargas Llosa
- Soy un gato – Natsume Sōseki
Cuentos
- No podemos explicar por qué lloramos – Giovanna Pollarolo
- Cuentos de Japón – Autores varios
- Me creía Huallata – Nguyen Chávez
- Penúltima esencia – Bruno V. Cueva
- El juicio de la memoria – Pastor Quesada
- Aaña shuar / Los de afuera Wampis – castellano – Dina Ananco
Poesía
- De ser como soy me alegro – Nicomedes Santa Cruz
- El arte de amar y el arte de olvidar – Marco Martos
- Cartas al Perú – Alberto Hidalgo
- Tana tanacha. Haikus en quechua – Dida Aguirre
- Memoria del olvido – Liz Huarcaya
No ficción
- Caviar – Eduardo Dargent
- El Tren de Aragua – Pérez Guadalupe, Nuñovero, Coronado
- El caso Oviedo – Edwin Oviedo
- Biografías falaces – César Hildebrandt
- Lima Chola – José Ragas
- La marcha del fin del mundo – Marco Sifuentes
- Entre gambetas y pasiones – Zelmira Isabel Aguilar Candiotti
Títulos destacados por editoriales
Editorial Océano
- El papá León XIV – Saverio Gaeta
- Almendra – Won-pyung Sohn
- Recetas – El poder del metabolismo – Frank Suárez
- Kokoro – Natsume Sōseki (Satori)
- Matar una amiga – Lee Kkoch-nim
- He decidido vivir como soy – Kim Suhyun
- La madriguera del zorro – Nora Sakavic
Ediciones Urano
- Caraval / Finale / Legendary – Stephanie Garber
- Deja de ser tú – Joe Dispenza
- Los siete maridos de Evelyn Hugo – Taylor Jenkins Reid
- Sir Coco y la fiesta de la primavera – Regina Alcover
- Lyna y Mandarina – Lyna Vallejos
- Cosas que nunca dejemos atrás – Lucy Score
- El reino de los malditos (Trilogía) – Kerri Maniscalco
- Al final mueren los dos / Al final muere el primero – Adam Silvera
- Diario de un CEO – Steven Bartlett
- Príncipe cautivo (Trilogía) – C.S. Pacat
- Buzón de las impuras – Francisca Solar
