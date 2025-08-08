La Feria Internacional del Libro de Lima 2025 cerró con una cifra histórica: más de 540 mil asistentes, superando la meta inicial de medio millón. En su edición 29, el evento reafirmó su lugar como el principal espacio cultural del país, con una programación diversa y una amplia oferta editorial.

La feria contó con más de 250 stands y más de 1,000 actividades. Autores internacionales como Elisabet Benavent, Rodrigo Blanco Calderón y Fernando Iwasaki participaron gracias al programa PICE-Movilidad 2025, fortaleciendo el vínculo entre lectores y escritores de distintas partes del mundo.

A continuación, los libros más buscados por categoría durante la FIL Lima 2025:

Libros más buscados por categoría

Literatura Infantil

Catalina. Una capibara pequeña, cojita, miope – Edgar “Fabulinka” Bendezú

– Edgar “Fabulinka” Bendezú Mi amigo Invisible – Grillo

– Grillo El sueño del pongo – José María Arguedas / Chiara Ficarelli

– José María Arguedas / Chiara Ficarelli Tres palabritas – Willy Del Pozo

– Willy Del Pozo Cazador de pulgas – Daniel Maguiña

Literatura Juvenil

Etéreo – Joana Marcús

– Joana Marcús La última vez que pienso en ti – Blue Jeans

– Blue Jeans Una maldita confusión – América Rodas

– América Rodas Brothers by blood – Gabriela Macchi Varela

– Gabriela Macchi Varela El perfume del rey – Karine Bernal

– Karine Bernal Amanecer en la cosecha – Suzanne Collins

– Suzanne Collins Una galaxia pop llamada One Piece – J. J. Maldonado

Autoayuda y Desarrollo Personal

La casa te elige a ti – Rosa María Cifuentes

– Rosa María Cifuentes Almas conectadas – Frank Mendizábal

– Frank Mendizábal Todo en orden – Elmer Huerta

– Elmer Huerta Ventas salvajes 2 – Sergio Meléndez

– Sergio Meléndez Mentalidad millonaria – José Verona

– José Verona Cómo mandar a la mierda de forma educada – Alba Cardalda

Novela

El loco de Dios en el fin del mundo – Javier Cercas

– Javier Cercas El principio del mundo – Jeremías Gamboa

– Jeremías Gamboa Mi nombre es Emilia Del Valle – Isabel Allende

– Isabel Allende Travesuras de la niña mala – Mario Vargas Llosa

– Mario Vargas Llosa Soy un gato – Natsume Sōseki

Cuentos

No podemos explicar por qué lloramos – Giovanna Pollarolo

– Giovanna Pollarolo Cuentos de Japón – Autores varios

– Autores varios Me creía Huallata – Nguyen Chávez

– Nguyen Chávez Penúltima esencia – Bruno V. Cueva

– Bruno V. Cueva El juicio de la memoria – Pastor Quesada

– Pastor Quesada Aaña shuar / Los de afuera Wampis – castellano – Dina Ananco

Poesía

De ser como soy me alegro – Nicomedes Santa Cruz

– Nicomedes Santa Cruz El arte de amar y el arte de olvidar – Marco Martos

– Marco Martos Cartas al Perú – Alberto Hidalgo

– Alberto Hidalgo Tana tanacha. Haikus en quechua – Dida Aguirre

– Dida Aguirre Memoria del olvido – Liz Huarcaya

No ficción

Caviar – Eduardo Dargent

– Eduardo Dargent El Tren de Aragua – Pérez Guadalupe, Nuñovero, Coronado

– Pérez Guadalupe, Nuñovero, Coronado El caso Oviedo – Edwin Oviedo

– Edwin Oviedo Biografías falaces – César Hildebrandt

– César Hildebrandt Lima Chola – José Ragas

– José Ragas La marcha del fin del mundo – Marco Sifuentes

– Marco Sifuentes Entre gambetas y pasiones – Zelmira Isabel Aguilar Candiotti

Títulos destacados por editoriales

Editorial Océano

El papá León XIV – Saverio Gaeta

– Saverio Gaeta Almendra – Won-pyung Sohn

– Won-pyung Sohn Recetas – El poder del metabolismo – Frank Suárez

– Frank Suárez Kokoro – Natsume Sōseki (Satori)

– Natsume Sōseki (Satori) Matar una amiga – Lee Kkoch-nim

– Lee Kkoch-nim He decidido vivir como soy – Kim Suhyun

– Kim Suhyun La madriguera del zorro – Nora Sakavic

Ediciones Urano

Caraval / Finale / Legendary – Stephanie Garber

/ / – Stephanie Garber Deja de ser tú – Joe Dispenza

– Joe Dispenza Los siete maridos de Evelyn Hugo – Taylor Jenkins Reid

– Taylor Jenkins Reid Sir Coco y la fiesta de la primavera – Regina Alcover

– Regina Alcover Lyna y Mandarina – Lyna Vallejos

– Lyna Vallejos Cosas que nunca dejemos atrás – Lucy Score

– Lucy Score El reino de los malditos (Trilogía) – Kerri Maniscalco

(Trilogía) – Kerri Maniscalco Al final mueren los dos / Al final muere el primero – Adam Silvera

/ – Adam Silvera Diario de un CEO – Steven Bartlett

– Steven Bartlett Príncipe cautivo (Trilogía) – C.S. Pacat

(Trilogía) – C.S. Pacat Buzón de las impuras – Francisca Solar