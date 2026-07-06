La Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima) 2026 celebrará su 30.ª edición del 22 de julio al 6 de agosto en el Centro de Exposiciones Jockey, con una programación que reunirá a más de 65 autores internacionales provenientes de América Latina, Europa y Asia.

La feria también contará con la participación de una delegación de Ecuador, país invitado de honor, que llegará con más de 30 escritores, ilustradores, académicos y gestores culturales.

Durante los 16 días del evento se desarrollarán más de 600 actividades, entre presentaciones de libros, conversatorios, firmas de ejemplares, encuentros con lectores y actividades culturales.

Destacados autores latinoamericanos llegarán a Lima

Entre los invitados internacionales figuran reconocidos escritores de la literatura contemporánea.

Agustina Bazterrica (Argentina)

La autora de Cadáver exquisito presentará Diecinueve garras y un pájaro oscuro el 31 de julio y participará en un conversatorio sobre ficción contemporánea el 1 de agosto.

Eduardo Sacheri (Argentina)

El ganador del Premio Alfaguara presentará su novela Qué quedará de nosotros el 29 de julio y participará al día siguiente en un diálogo sobre literatura y cine.

Alberto Fuguet (Chile)

El escritor y cineasta chileno presentará Ushuaia y participará en un conversatorio sobre la narrativa latinoamericana contemporánea el 2 de agosto.

Fernanda Trías (Uruguay)

La autora de Miembro fantasma participará en presentaciones y conversatorios los días 25 y 26 de julio.

Flor Salvador (México)

La escritora presentará Boulevard 3 en dos actividades programadas para el 28 y 29 de julio.

Karine Bernal Lobo (Colombia)

La autora colombiana presentará El corazón del rey, tercera entrega de la Saga Rey, el 1 de agosto.

También participarán otros autores destacados como:

Nona Fernández (Chile).

David Toscana (México).

Gloria Susana Esquivel (Colombia).

Margarita García Robayo (Colombia).

Tamara Silva (Uruguay).

Francisco Ortega (Chile).

Francisco Inostroza (Chile).

Cherié Quidel Núñez (Chile).

Invitados de Asia formarán parte de la programación

La feria también contará con representantes de Corea del Sur y Japón.

Entre ellos destacan:

Kim Suhyun , quien participará en un conversatorio sobre su obra Decidí vivir como soy .

, quien participará en un conversatorio sobre su obra . Kim Sunmi , autora de Galleta , que dialogará sobre sensibilidad y literatura.

, autora de , que dialogará sobre sensibilidad y literatura. Yusuke Imamura , mangaka japonés, quien abordará el proceso de creación del manga.

, mangaka japonés, quien abordará el proceso de creación del manga. Ayane Chiba, editora japonesa de Editorial Kodansha, que ofrecerá una charla sobre la industria editorial del manga.

Ecuador será el país invitado de honor

La delegación ecuatoriana estará integrada por más de 30 representantes de la literatura y la cultura.

Entre las figuras confirmadas destacan:

María Fernanda Heredia.

Cecilia Ansaldo.

Roger Ycaza.

Sozapato.

Sabrina Duque.

La programación especial buscará acercar al público peruano a la producción literaria contemporánea del país vecino.

Entradas y acceso

Las entradas para la FIL Lima 2026 ya se encuentran disponibles mediante Teleticket y en la boletería oficial de la feria.

Los precios son:

S/5,00 para estudiantes y docentes.

para estudiantes y docentes. S/7,50 de lunes a jueves.

de lunes a jueves. S/10,00 de viernes a domingo y feriados.

La organización también habilitará un servicio gratuito de buses desde el Jockey Plaza y el Parque de la Amistad, con salidas cada 15 minutos para facilitar el acceso de los asistentes.