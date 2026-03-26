En un escenario donde se busca reforzar la presencia de lenguas originarias, Penguin Random House publica "Iskay Claus Wawqikuna", versión en quechua de "Los dos Claus", de María Fe Castro. Es el primer libro en este idioma que la editorial incorpora a su catálogo en el país.

MIRA AQUÍ | Vargas Llosa: 90 años de vida, letras y legado

La publicación busca acercar la literatura infantil a más lectores y contribuir a visibilizar las lenguas originarias dentro de la industria editorial. En un país donde millones de personas tienen el quechua como lengua materna, iniciativas como esta permiten que más niños y familias puedan encontrarse con historias contemporáneas también en su propio idioma.

Publicado bajo el sello Penguin Kids, el libro presenta una historia que combina aventura, amistad y tradiciones del hemisferio sur.

La trama sigue a Betty, una niña apasionada por la fotografía que viaja a Perú junto a su madre, arqueóloga, quien liderará una excavación en Machu Picchu. Allí conocerá a Vicente, con quien descubrirá a Tayta Claus, un personaje carismático que dirige una sorprendente fábrica de magia donde habitan los mukis y vuelan alpacas mágicas. Juntos enfrentarán un desafío inesperado que pondrá a prueba su valentía y amistad en una aventura que podría cambiar el destino de la Navidad.

La primera entrega de esta saga, Los dos Claus, se convirtió en el libro infantil peruano más vendido del 2024, despertando gran interés entre los lectores por su forma de reinventar el imaginario navideño desde el hemisferio sur e incorporar elementos culturales andinos en una historia universal.

La traducción al quechua de "Iskay Claus Wawqikuna" estuvo a cargo de Luis Alberto Medina Huamaní, docente bilingüe certificado por el Ministerio de Educación y traductor certificado por el Ministerio de Cultura. Actualmente es director académico del Instituto Nacional para las Lenguas Originarias y docente de quechua en Idiomas PUCP.

Con esta publicación, Penguin Random House Grupo Editorial reafirma su compromiso con una industria editorial más diversa e inclusiva, donde las lenguas originarias también tengan un lugar en las historias que leen las nuevas generaciones.

TE PUEDE INTERESAR