En esta época en que el libro parece batirse en retirada porque la inmensa mayoría de la gente, incluidos los propios maestros de todos los niveles, está dominada por el uso de la comunicación electrónica, de manera que cada vez se aleja más del libro y la lectura, nos llega, como refrescante oasis, un hermoso y atractivo libro que rompe con la convención tradicional que casi siempre gira en torno a seres humanos y animales, para concentrar la atención en el mundo vegetal. Y dentro de este amplio campo, el interés del poemario tiene como referente no solo primordial sino exclusivo el tentador sabor de las frutas, aunque el título, en realidad, no guara relación directa con el contenido: “El gran festival”, perteneciente al profesor Juan Alberto Pérez Vásquez.

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ANTECEDENTES

El autor es natural de Jaén (región Cajamarca) y por la excelencia de su creación literaria fue antologado por Jesús Cabel en su “Poesía infantil y juvenil peruana del siglo “. Asimismo, el año 2015 fue finalista de la VI Bienal de Poesía para Niños del ICPNA; pero también cultiva con ponderados méritos el relato, por lo que el año 2020 fue seleccionado en el VI Concurso Internacional de Microrrelatos, así como finalista en el II Concurso Internacional de microrrelatos Luz de Luna, de la Editorial Diversidad Literaria, de España (2021).

EL POETA ANTE LA CRÍTICA LITERARIA

En opinión de José Antonio Samamé Saavedra: “No cabe duda de que la imaginación y las emociones son un infinito manantial de inspiración para crear la más hermosa y singular poesía. Esta muestra de versos aborda una visión naturalista de sus personajes, las sabrosas y festivas frutas y el significado que representan en nuestra vida. Así, el poeta Juan Alberto Pérez Vásquez nos presenta El gran festival, obra que transmite la importancia y sabor de las frutas.

El mencionado poemario reúne treintaiún coloridos poemas con sabor a aromáticas frutas de irresistible tentación que se visten de fiesta, y son una muestra de la representación de amistad, amor y respeto hacia los demás. Este libro nos hará descubrir el mejor paradigma para vivir felices y saludables en armonía con la familia y la sociedad”.

Por su parte, Leslie Arellán se aleja del contenido primordialmente temático del hermoso libro, para fijar su atención en el lenguaje infantil como juego, diversión, imaginación y entretenimiento. Por eso, nos transmite su reflexiva apreciación personal:

“La infancia es la mejor etapa para conectarnos con la tradición literaria; por ello, es esencial desarrollar un lenguaje lúdico a través de la poesía. En “El gran festival: poesía para niños”, de Juan Alberto Pérez Vásquez, encontramos treintaiún poemas de tinte infantil. Estas meritorias composiciones harán despertar la imaginación de nuestros pequeños lectores a través de elementos cotidianos, pero importantes, como las frutas”.

PROPUESTA DEL AUTOR

En realidad, muy pocas veces —casi nunca— nos encontramos con libros artístico-literarios de esta naturaleza; claro que el mundo de la naturaleza siempre está presente en múltiples y diversas creaciones, incluso muchas veces como temas particulares de inspiración, pero casi nunca como elementos protagónicos. Esta singularidad no solo lo hace especial y excepcional, sino estéticamente extraordinario.

Desde otro punto de vista, no le interesa al autor dejar o transmitir expresamente enseñanzas o moralejas, como en las fábulas, cuentos y relatos sobre animales. Aquí las frutas ocupan el núcleo de su inspiración y creación; tampoco es un libro para transmitir mensajes y enseñanzas, sino para valorar y apreciar con entretenimiento el factor lúdico de diversión y entretenimiento, de paso que la moraleja está como oculta o perdida entre el universo de las frutas.

Tan original propuesta creativa y artística la encontramos en el propio mensaje de la Presentación del libro según expresiones del mismo autor:

“El presente texto busca estimular la imaginación del infante a través de una lectura dinámica y divertida. El contenido de este poemario infantil busca afianzar la valoración de las frutas a través del juego, la música, la danza, la escuela. Las frutas se convierten en seres humanizados, que se presentan como actores principales de esta composición literaria.

Con el compromiso de seguir construyendo una cultura de valoración hacia las frutas, conocidos como alimentos reguladores de nuestro organismo, pongo a disposición el presente libro. El objetivo primordial es contribuir a la recreación y deleite familiar, especialmente para todos los niños del Perú y del mundo”.

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ILUSTRACIONES

Pero el valor del poemario no solo está en el tema divertido y plural de las sabrosas e irresistibles frutas, sino en la riqueza, originalidad y plasmación de la inspiración artística, pues todas las creaciones del diverso conjunto de poemas fueron ilustrados por los artistas participantes en el I Salón Nororiental de Artes Visuales realizado en Jaén hace pocos años: Manuel Pérez Vásquez, Jesús Díaz Chávez, Antero Mejía Julca, Antero Medina Julca, Jorge Luis Chaquila, Betsabé Sunamita Díaz, Diana Guevara Roncal…