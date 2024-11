Desde muy niña Mirelia Cano siempre quiso ser escritora, sin embargo, su pasión por la literatura la llevó a navegar en la búsqueda de la objetividad a través del periodismo. Pese a ello, nunca dejó de lado su afán por escribir un libro y hoy nos presenta “Mala fe” (Mediática, 2024) , su primera novela que narra la historia de Aurelia, una mujer de provincia que llega a la capital y tiene que enfrentar un choque cultural que evidencia la falta de tolerancia y empatía en nuestra sociedad.

“En este libro quiero demostrar que como sociedad todavía nos falta superar muchas barreras. Son historias de vida en las que muchas personas se ven reflejadas en temas de racismo, clasismo, y la falta de empatía e intolerancia”, detalla Mirelia a Correo.

¿Cómo nace la historia de Aurelia en Mala fe?

En principio tenía como pantallazo un libro de cuentos sobre temas de cosmovisión andina que son muy ricos en historia. [Además] tenía muy en claro que quería contar la historia de una chica que nace en la sierra y que le suceden muchas cosas, y dentro de esta cosmovisión andina buscarle un porque a esas cosas.

¿Podemos catalogarla como una auto ficción?

Sí (risas), pero más allá de eso me gustaría que la gente se pueda ver reflejada en cada una de las historias, ya sea por cosas que les haya sucedido de pequeños o qué sé yo. Más allá de que sea biografía, ficción o auto ficción, es la necesidad de dar una voz a cada una de esas etapas de la vida, desde los años 80 hasta ahora.

¿Por qué titulaste tu novela como “Mala fe”?

En uno de los momentos de la novela el abuelo Pedrito tiene una interacción con un cura a quien le pide ayuda para algo, pero el cura no le brinda esta ayuda que es básica, que nadie debería de negarte y menos un representante de Dios. Entonces, es allí donde el abuelo Pedrito dice mala fe, que quiere decir que poca humanidad o dónde están aquellos valores y sentimientos.

Es una connotación religiosa...

Más allá del tema religioso “Mala fe” resume para mi toda la novela en necesidad de tolerancia y empatía que no tenemos los seres humanos para mejorar como sociedad.

¿Qué otros temas abordas?

Cuando una persona de provincia llega a la ciudad es un choque duro por el tema del racismo, del clasismo, la religión, los tatuajes, el no ser católico, el ser ateo en un país muy católico. Pareciera que no hay inconvenientes, pero hasta que no te sucede no te das cuenta de ello.

¿Tu profesión como periodista influyó en el libro?

Siempre quise estudiar literatura, ser escritora, pero a veces para los papás es difícil. El periodismo fue para mi cómo decir este va a ser un lugar en donde sí voy a escribir y no morirme de hambre, como siempre te lo pintan, pero sí me ayudó [con el libro] porque me hizo ver la vida de una manera distinta. El periodismo trata de ser la voz de esas personas que no tienen una manera de llegar de forma masiva, y Aurelia es ese personaje que no tenía voz y mediante la novela tiene una voz.

¿Cómo te sientes con tu debut en el mundo literario?

El tema de la mujer dentro de la literatura es un tema complejo y picante. He comprobado que para la mujer es muy difícil entrar en la literatura con fuerza y con éxito porque en principio no hay espacios en las grandes editoriales. Hay que trabajar mucho, a nivel social estamos muy atrasados y a nivel editorial también.

¿Qué recomiendas a las periodistas o jóvenes mujeres que quieren ser escritoras?

Les recomendaría que no le tengan miedo a nada, menos a fracasar, porque a las escritoras mujeres nos miran con diez ojos encima. Entonces, tienen que ser más conchudas, lucharla y no dejarse rendir. Arriésguense y lean mucho.

SOBRE LA AUTORA

Mirelia Cano, periodista

Nacida en Andahuaylas, Apurímac, se licenció en comunicaciones y realizó un máster en Escritura Creativa en la Universidad de Salamanca. Por más de dos décadas ha trabajado en el periodismo televisivo y la comunicación organizacional.

20 años dedicada al periodismo televisivo.

43 años tiene la escritora nacida en Andahuaylas.

118 páginas tiene en total la novela ”Mala fe”.

