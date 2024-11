Con un sol radiante, aire fresco y campos llenos de vida amanece Waldir Maqque, un cocinero peruano que vive en el pueblo de Viacha, en Cusco, y que recientemente ha publicado “Qué riquito está” (Penguin Random House, 2024). Desde hace dos años y medio, el joven cocinero comparte a través de sus redes sociales recetas ancestrales que aprendió de su familia y que elabora con insumos que él mismo cosecha en su comunidad.

“Desde que tengo memoria, mis padres me han enseñado mucho de nuestra cultura, tradición y nuestra gastronomía; entonces, en algún momento yo quise exponer eso por algún lado y encontré las redes sociales”, comenta Waldir a Correo.

¿De qué trata tu libro?

Hace dos años cuando empecé en redes sociales, dije: “En algún momento quiero escribir un libro”, y se me dio la oportunidad de plasmar recetas, anécdotas, historias y todo lo que he aprendido de la agricultura familiar.

¿Por qué es importante la difusión de esa tradición familiar?

Hemos evolucionado mucho, pero nos estábamos olvidando que también es importante [saber] cómo es nuestra gastronomía andina, cómo es que se vivía antiguamente y cómo vivieron nuestros ancestros.

¿Cómo has logrado revivir esas tradiciones?

Cuando tuve la oportunidad de encontrar los medios y mecanismos por donde difundir lo que mi abuela, mi familia y mi entorno me han enseñado cada día, porque es muy importante no olvidarnos de nuestra gastronomía tradicional.

¿Qué es lo que compartes en redes sociales?

Ahora estoy trabajando, no solo en mostrar donde yo vivo, también en rescatar las recetas de las familias de muchas comunidades que están en la misma situación en la que yo he estado hace un par de años atrás, con su gastronomía olvidada. Las recetas se trasmiten de generación en generación, pero en el camino se pierden muchas recetas y muchos insumos.

Waldir Maqque. Foto: GEC

Después de tener gran éxito en las redes sociales y ahora con tu libro, ¿cuál es tu propósito?

Mi idea es poder seguir rescatando y enseñando desde donde yo estoy; enseñar al mundo de que eso existe, y si me toca hacer otro libro, ya no solo será de mi comunidad, sino también será de otros lugares que también tienen diferentes culturas y otras tradiciones.

¿Cuál fue el primer video de Tik Tok que compartiste?

Al inicio empecé mostrando cómo cosechar la papa, cómo cultivar, cómo sacar de la tierra y coger una olla simple para sancochar los alimentos, y la gente empezó a interesarse. Empecé a interactuar con el público que comenzó a retarme a hacer alguna receta. Me retaron a hacer un helado de añu [mashua negra], y ese fue mi primer video que tuvo 17 millones de vistas, y dije voy a hacerlo otra vez.

¿En todo este tiempo, has tenido alguna dificultad en o con tu entorno?

El año pasado hubo sequía y nos quedamos sin cosecha poque no llovía. Eso afectó a mi comunidad y a toda la sierra, donde trabajamos la agricultura familiar. Si no hay agua, no tenemos comida en la mesa. Es difícil para nosotros sobrevivir con el cambio climático, porque si algo no se presenta en su debido momento, te quedas sin abastecerte.

¿Qué nuevos proyectos se avecinan?

Siempre he buscado la oportunidad de generar trabajo junto a mi familia, en nuestra comunidad, y lo estamos logrando. [Quiero] generar empleo en mi comunidad, trabajar junto con ellos. Si yo puedo crecer, entonces mi entorno también puede crecer.

¿Qué quieres trasmitir con tu libro?

Tenemos en la sociedad tantos jóvenes, yo formo parte de ellos, que se dedican a trabajar, estudiar y tener mucho conocimiento. La idea es crear oportunidades desde donde estamos, con lo mejor que sabemos hacer y no solo querer migrar a la ciudad.

"Qué riquito está", libro de Waldir Maqque. Foto: Mario Zapata / GEC

SOBRE EL AUTOR

Waldir Maqque, cocinero

Es el mayor de cinco hermanos; por ello, desde muy pequeño aprendió a cocinar mirando a su abuela y a su mamá. De adolescente, salió de su comunidad a la ciudad para estudiar y trabajar, pero en el 2022 renunció a los empleos que tenía para enseñar al mundo la cocina de su comunidad.

4.4 millones de seguidores tiene en sus redes sociales.

22 recetas tradicionales del Cusco y los Andes se muestran en el libro.

27 años tiene Waldir, quien nació en Viacha, Cusco.





