Dos novelas de la escritora trujillana Karina Rodríguez Escobal han sido incluidas en el Plan Lector Regional 2026 de Infolectura Libros.

Se trata de las obras “El costo del encierro” (Premio Literario Trujillo 2019) y “Que me alcance la vida”, de reciente edición. Ambas fueron escritas con mucha solvencia y singular estilo por la magíster liberteña, docente en el colegio Santa Rosa de Trujillo y la Universidad Privada del Norte (UPN).

ARGUMENTOS

La novela “El costo del encierro” logró rotundo éxito y ya se prepara su tercera edición por su notable demanda en la comunidad lectora. Aquí se destaca la fuerza de la protagonista femenina: una mujer valiente que, en medio de la injusticia y el quiebre de valores sociales, no se doblega ante el infortunio y lucha por descubrir la verdad detrás del presunto asesinato de su esposo, un luchador social.

En el caso de “Que me alcance la vida”, sigue la misma ruta del éxito al haber sido también incluida en el Plan Lector Regional de 2026. En esta segunda producción literaria, Rodríguez reafirma la madurez de su pluma y aborda con profundidad el drama del sistema judicial y su vínculo con la política y la corrupción, temas que mantienen plena vigencia en la realidad nacional.

“La primera al igual que la segunda novela han despertado gran interés entre los amantes de la lectura por su singular narrativa, que desnuda con realismo el sistema de justicia afectado por la corrupción y la politiquería, temas de palpitante actualidad”, coincidieron sus críticos.

TRABAJO

Infolectura es una editorial que publica importantes obras literarias de autores clásicos y contemporáneos de la región La Libertad y todo el norte del Perú. Aspira a construir un catálogo con la literatura más representativa de esta parte de nuestro país.

Nace por iniciativa del escritor, docente y gestor cultural Jorge Tume Quiroga. Su comité editorial está integrado también por los escritores Bethoven Medina, Luis Eduardo García, Omar Aliaga, Teodoro Alzamora y César Olivares.

A través de diversas actividades como ferias, presentaciones de libros, encuentros, conferencias, recitales, entre otras, promueve la lectura a todo nivel, por lo que acerca los libros y los escritores a la sociedad.