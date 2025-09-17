Por solo nueve funciones, llega "Un huracán nos había azotado", la ópera prima teatral de Massiel Arregui, dirigida por Lita Baluarte. Esta propuesta de autoficción se presentará desde el viernes 19 de setiembre en Sala Quilla, en Barranco, con las actuaciones de Elsa Olivero y María Rubio Arregui, hija de la dramaturga.
Una madre decide escribir una obra autobiográfica para tender un puente con su hija veinteañera, actriz en formación, que dejó de vivir con ella a los 16 años.
La escritura se convierte en detonante de recuerdos, confesiones y transformaciones, explorando un vínculo atravesado por el afecto, la distancia y el caos que todo huracán —real o simbólico— deja a su paso.
Narrada en episodios breves, poéticos y cotidianos, la obra teje escenas tan íntimas como universales: una visita a la clínica, una discusión marital, una llamada telefónica, un desayuno.
Fragmentos que, como piezas de un rompecabezas, revelan una historia sostenida por la vulnerabilidad, el humor y la ternura. Nada demasiado grande, pero del tamaño del mundo.
TEMPORADA
Fechas: Del 19 de setiembre al 5 de octubre de 2025
Funciones: Viernes y sábados, 8:00 p.m. | Domingos, 7:00 p.m.
Lugar: Sala Quilla – Av. Francisco Bolognesi 397, Barranco
Entradas: General S/ 45 | Estudiantes y jubilados S/ 30
Entradas en: Joinnus: https://bit.ly/huracanteatro
Instagram: @un_huracan_teatro
