Alianza Lima dejó escapar tres puntos importantes en su lucha por el Torneo Clausura 2026. El cuadro blanquiazul cayó 1-0 ante Deportivo Garcilaso en el estadio Alejandro Villanueva (Matute), resultado que mantiene al conjunto cusqueño en el primer lugar de la competencia.

El equipo de Pablo Guede tuvo el control del balón durante varios pasajes del partido, pero no consiguió traducirlo en ocasiones claras.

Garcilaso, en cambio, aprovechó una de sus principales oportunidades. A los 26 minutos, Francisco Arancibia fue derribado dentro del área por Mateo Antoni y, tras la revisión del VAR, se sancionó penal.

Beto Da Silva asumió la responsabilidad y convirtió desde los doce pasos a los 29 minutos el 1-0. El delantero llegó así a 10 goles en la Liga 1 2026 y marcó por primera vez ante Alianza Lima en su carrera.

En la segunda mitad, Guede realizó modificaciones para buscar la igualdad y entraron al campo a Federico Girotti y Cristian Neira. Alianza generó algunas situaciones de peligro, pero se encontró con una sólida actuación del arquero Patrick Zubczuk, quien respondió en momentos claves.

Los íntimos tuvieron una última oportunidad para rescatar el empate cuando Luis Ramos marcó a los 79 minutos, pero el tanto fue invalidado por posición adelantada. Garcilaso también estuvo cerca del segundo gol, aunque Luis Advíncula evitó el tanto.

Así, Alianza Lima permanece con 12 puntos y queda a cuatro unidades de Deportivo Garcilaso y Universitario, mientras que el conjunto cusqueño fortalece su condición de líder del Torneo Clausura.

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