Las dos selecciones que protagonizaron la final del Mundial de Catar 2022 continúan con vida en la Copa del Mundo 2026, aunque su recorrido hacia los cuartos de final ha sido muy distinto. Francia avanzó con solvencia y sin mayores sobresaltos, mientras que Argentina tuvo que luchar hasta los minutos finales para asegurar su clasificación.

La vigente campeona del mundo mantiene intacto el objetivo de defender el título obtenido en Catar. De conseguirlo, Argentina se convertiría en la primera selección en revalidar la corona mundial desde Brasil, que lo logró de la mano de Pelé en las ediciones de 1958 y 1962, una hazaña que ningún otro campeón ha podido repetir.

Gran parte de las aspiraciones argentinas descansan en el talento y la experiencia de Lionel Messi. A sus 39 años, el capitán continúa marcando diferencias y suma ocho goles en el Mundial 2026, cifra que le permitió consolidarse como el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo con 21 anotaciones.

Sin embargo, el rendimiento ofensivo de la Albiceleste también evidencia un marcado contraste. Mientras Messi sostiene el peso goleador del equipo, delanteros como Lautaro Martínez y Julián Álvarez atraviesan una prolongada sequía que ha obligado al conjunto dirigido por Lionel Scaloni a depender, una vez más, de su máxima figura.

En la otra vereda aparece una Francia que exhibe un plantel más equilibrado y con múltiples variantes ofensivas. Kylian Mbappé lidera el ataque con siete goles en el Mundial 2026 y, al igual que Messi, dejó atrás el registro de 16 tantos que ostentaba Miroslav Klose en la historia de las Copas del Mundo.

El delantero francés cuenta además con el respaldo de un poderoso grupo de atacantes conformado por Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola y Désiré Doué, futbolistas que han convertido a Francia en una de las selecciones más sólidas del torneo y en una firme candidata para volver a disputar la final del Mundial.