Perú suma un nuevo título continental en una de las categorías más competitivas del circuito latinoamericano de Surf Sub-18 del ALAS Global Tour 2025, donde la mancoreña Camila Sanday se consagró campeona tras lograr su clasificación a las semifinales y volverse inalcanzable en el ranking general.

La gran deportista peruana de Surf, en el evento del Paredón, dejó lejos a sus principales contrincantes, y se garantizó el título, en un oleaje constante y demostrando mucho coraje.

FELIZ

El triunfo de Camila Sanday se suma a las otras coronas definidas en el ALAS Global Tour 2025, donde también se consagraron Alejandro Bernales (Sub 18 Masculino), Kailani Vincensini (Sub 14 Masculino), Lucía Cosoleto (SUP Surf Femenino) y Gino Pérez (SUP Surf Masculino).

“ Me siento muy feliz y contenta con este triunfo, hice todo el tour este año con la perspectiva de salir campeona y lo logré. Este título significa todo mi esfuerzo, dedicación y tiempo que le pongo a esto, y siento que el ALAS es súper especial para mí ”, comentó tras el logro.

Sanday demostró gran consistencia y logró remontar posiciones hasta superar a su compatriota Brianna Barthelmess, así como a las chilenas Rafaella Montesi y Leia Phillips, y a la peruana Aissa Chuman, sus principales rivales.

Su desempeño refleja el crecimiento del surf juvenil peruano en la escena internacional y ahora se prepara para el Mundial Junior que se celebrará próximamente en el Perú. “ Siento que estar full training me ha ayudado bastante para estos campeonatos, me ha dado bastante ritmo de competencia“ , señaló Sanday.

UNA GRANDE

Camila Sandy es campeona nacional sub 14, 16 y 18 categoría Open (2 veces), campeona sudamericana en el 2021 y ahora campeona latinoamericana 2025.

Pertenece a las bases del Circuito Semillero Olas Perú y es campeona de la categoría Sub 18 damas en la segunda fecha del Circuito Nacional de Surf “Todos en la misma ola″, segundo lugar en el campeonato “Floripa Pro” y campeona la 4ta fecha del Circuito Nacional Fentasurfperu.