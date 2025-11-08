Perú suma un nuevo título continental en una de las categorías más competitivas del circuito latinoamericano de Surf Sub-18 del ALAS Global Tour 2025, donde la mancoreña Camila Sanday se consagró campeona tras lograr su clasificación a las semifinales y volverse inalcanzable en el ranking general.
La gran deportista peruana de Surf, en el evento del Paredón, dejó lejos a sus principales contrincantes, y se garantizó el título, en un oleaje constante y demostrando mucho coraje.
FELIZ
El triunfo de Camila Sanday se suma a las otras coronas definidas en el ALAS Global Tour 2025, donde también se consagraron Alejandro Bernales (Sub 18 Masculino), Kailani Vincensini (Sub 14 Masculino), Lucía Cosoleto (SUP Surf Femenino) y Gino Pérez (SUP Surf Masculino).
“Me siento muy feliz y contenta con este triunfo, hice todo el tour este año con la perspectiva de salir campeona y lo logré. Este título significa todo mi esfuerzo, dedicación y tiempo que le pongo a esto, y siento que el ALAS es súper especial para mí”, comentó tras el logro.
Sanday demostró gran consistencia y logró remontar posiciones hasta superar a su compatriota Brianna Barthelmess, así como a las chilenas Rafaella Montesi y Leia Phillips, y a la peruana Aissa Chuman, sus principales rivales.
Su desempeño refleja el crecimiento del surf juvenil peruano en la escena internacional y ahora se prepara para el Mundial Junior que se celebrará próximamente en el Perú. “Siento que estar full training me ha ayudado bastante para estos campeonatos, me ha dado bastante ritmo de competencia“, señaló Sanday.
UNA GRANDE
Camila Sandy es campeona nacional sub 14, 16 y 18 categoría Open (2 veces), campeona sudamericana en el 2021 y ahora campeona latinoamericana 2025.
Pertenece a las bases del Circuito Semillero Olas Perú y es campeona de la categoría Sub 18 damas en la segunda fecha del Circuito Nacional de Surf “Todos en la misma ola″, segundo lugar en el campeonato “Floripa Pro” y campeona la 4ta fecha del Circuito Nacional Fentasurfperu.