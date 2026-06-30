El canciller de Alemania, Friedrich Merz, pidió este martes a sus compatriotas expresar su respaldo a la selección nacional de fútbol tras la derrota sufrida frente a Paraguay en el Mundial, en medio de las críticas que recibió el equipo por su desempeño.

A través de su cuenta en la red social X, el jefe del Gobierno alemán instó a la población a mantener la unidad y evitar las burlas hacia los jugadores.

Merz llama a respaldar a la Mannschaft

En su mensaje, Merz destacó que el apoyo a la selección debe mantenerse independientemente de los resultados deportivos.

“Festejamos los éxitos juntos. Y en la derrota, nos mantenemos unidos. Es lo que nos hace fuertes; cualquiera que lleve el águila en el pecho merece nuestro apoyo y no nuestras burlas”, escribió.

La publicación fue difundida horas después de la derrota de la Mannschaft frente a Paraguay en el torneo mundialista.

El canciller también fue blanco de críticas

El pronunciamiento de Merz también generó reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron un mensaje anterior en el que había afirmado que la selección había “entusiasmado” al país durante el Mundial.

El diario Bild calificó esa publicación como “ridícula” y utilizó la derrota deportiva para comparar el momento que atraviesa el fútbol alemán con la situación económica del país.

Bild vincula el resultado con el contexto económico

En un comentario editorial, el tabloide sostuvo que la derrota frente a Paraguay reflejaría el estado de ánimo de Alemania y aludió a los desafíos económicos que enfrenta el país.

El medio señaló que el desempeño del equipo, así como la actuación del entrenador y los jugadores, simbolizarían el momento que vive la nación europea.