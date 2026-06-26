Cuatro refuerzos sumó el cuadro de Juventud Bellavista FBC de La Esperanza para afrontar lo que será la etapa departamental de la Copa Perú. Se trata del lateral derecho Raúl Cabanillas, los mediocampistas Eduardo Chávez y Carlos Ascues, y el delantero Fabrizio Roca.

Experiencia

El volante Ascues, quien jugó en clubes como Alianza Lima, Universidad César Vallejo y Alianza Universidad de Huánuco en nuestro país; además, en el extranjero en Benfica de Portugal, Panetolikos de Grecia, Wolfsburgo de Alemania y Orlando City de Estados Unidos, indicó que el proyecto que le planteó la directiva de JB, presidida por Vicente Romero, lo animó a llegar al club esperancino.

“Hablé con el ‘profe’ (Orlando Lavalle) y el presidente. Vengo a sumar y a dar todo de mí”, indicó el exseleccionado nacional.

Por su parte, el ariete Roca, quien viene de jugar en Alianza Universidad de Huánuco en la Liga 2, se incorporó con la misión de aportar con goles en el cuadro rojo y crema.

“Estoy agradecido con el club por brindarme esta oportunidad. Vengo a dar lo mejor de mí para lograr los objetivos a fin de año”, apuntó.

Grupo

El JB, como campeón de la provincia de Trujillo, estará en la serie A de la fase departamental y enfrentará a Comunidad José Olaya (Pataz), Palmeiras FC (Guadalupe) y ADEJ (Jequetepeque)