La Universidad César Vallejo derrotó 2-1 a la Academia Deportiva Cantolao, en el Estadio César Acuña, y sumó su primera victoria en la fecha tres de la Fase Regional del Grupo 1 del campeonato de la Liga 2 Caliente.

Foto: Club UCV

Cuando el reloj marcaba los 26 minutos de juego, apareció Junior Catashunga para trepar por la banda derecha y sacar un pase a Paulo Mesías, quien ingresó al área y de un derechazo envió el balón al fondo del pórtico de Clavijo. Era el 1-0 que permitía a la César Vallejo reflejar su buen juego con el marcador a su favor.

Foto: Club UCV

Sobre los 45’, el mediocampista Miguel Cornejo le puso un pase rasante a Catashunga, que no perdonó y marcó el segundo tanto para el “Poeta”.

Foto: Club UCV

En la segunda mitad, César Vallejo perdió la brújula y dejó que Cantolao plasme su fútbol. A los 56′, el volante Guillermo Oliva envió un centro y en el área Tomás Alessandría se barrió y empujó el esférico para superar la resistencia del portero Jeferson Nolasco. Era el 1-2.

Así marchan

Unión Comercio y Deportivo Llacuabamba comparten el liderato con 6 puntos. Luego, le siguen ADA de Jaén (5), Academia Cantolao (4), Mannucci (4), Pirata FC (4), César Vallejo (3) y San Martín (1).

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