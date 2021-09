La polémica continúa. Roberto “El chorrillano” Palacios brindó una entrevista para Exitosa Deportes en el que se refirió a la polémica desatada tras sus críticas al funcionamiento de la Selección Peruana en el duelo ante Uruguay.

Cabe recordar que Renato Tapia, volante de la “Blanquirroja”, publicó en su Twitter las declaraciones del “Chorri” adjuntando esta frase: “Menos mal que es embajador de la Federación, imagínense si fuese el enemigo”.

“Unos 3 muchachos salieron a hablar, a poner en su página. La gente se encargó de contestarles y de hacerles entender que hay críticas constructivas y hay que aceptarlas. Yo he jugado y he aceptado las críticas y me han ayudado a mejorar, no las he tomado a mal”, dijo.

Asimismo, señaló que no le cayó nada bien que los seleccionados publiquen en sus redes criticando sus declaraciones cuando no les faltó el respeto y solo brindó su punto de vista sobre el encuentro ante los “Charrúas”.

“De hecho que sí (es una falta de respeto). Llamarme enemigo, que el enemigo lo tenemos en casa. Estos chicos, ¿con qué moral vienen a decirme a mí eso? Todavía tienen mucho por seguir jugando y espero que lo logren, que lo consigan, pero que vengan a poner así en sus redes cuando yo no los he ofendido, no he dicho nada absolutamente de lo contrario”, indicó.

“En algún momento me los voy a encontrar seguramente y a ver que me lo digan en mi presencia. Yo les voy a decir “¿en qué momento te he ofendido yo a ti?”, agregó.

El exvolante enfatizó que sus críticas iban dirigidas en mayor medida al resultado final, puesto que consideró que empatar ante un rival directo podría perjudicar la clasificación al Mundial Qatar 2022.

“Yo hablé sobre los 2 puntos que se habían perdido. Todo el mundo lo está hablando, todo el mundo lo va a decir porque en casa tú sabes que tienes que ganar sí o sí. (...) Me parece raro que ellos (Tapia, Gallese y Ramos) hayan reaccionado de esa manera”, puntualizó.

Finalmente, reveló que un jugador actualmente convocado a la “Blanquirroja” se comunicó con él luego de la polémica, lo que generó que el “Chorri” agradezca ese gesto deseándole éxitos para el encuentro de este jueves ante Brasil.